Как подготовить дом к рождественским холодам - главные советы для тепла

Зима за окном. Фото: Freepik

Перед рождественскими морозами стоит проверить тепловые потери в доме и сделать несколько простых действий. Это поможет сохранить тепло, повысить комфорт и уменьшить расходы на отопление.

Новини.LIVE делится практическими шагами, которые стоит сделать дома перед рождественскими холодами.

Реклама

Читайте также:

Семь вещей, которые стоит сделать дома

Проверьте окна и двери. Даже маленькие щели пропускают холодный воздух. Пройдитесь зажженной свечой вдоль рам и заклейте участки со сквозняками.

Даже маленькие щели пропускают холодный воздух. Пройдитесь зажженной свечой вдоль рам и заклейте участки со сквозняками. Почистите батареи. Пыль между секциями блокирует часть тепла. Выключите отопление и уберите пылесосом или щеткой — комната прогреется быстрее.

Пыль между секциями блокирует часть тепла. Выключите отопление и уберите пылесосом или щеткой — комната прогреется быстрее. Утеплите подоконники. Холод часто приходит именно оттуда. Положите тонкий слой фольгоизола или термопленки — эффект будет заметен уже на следующий день.

Холод часто приходит именно оттуда. Положите тонкий слой фольгоизола или термопленки — эффект будет заметен уже на следующий день. Переставьте мебель. Диван или шкаф, стоящие перед батареей, забирают до 30% тепла. Отодвиньте их на 20-30 см, чтобы тепло свободно двигалось по комнате.

Диван или шкаф, стоящие перед батареей, забирают до 30% тепла. Отодвиньте их на 20-30 см, чтобы тепло свободно двигалось по комнате. Положите ковер или дорожку. Даже тонкий ковер уменьшает теплопотери через холодный пол и делает помещение более комфортным.

Даже тонкий ковер уменьшает теплопотери через холодный пол и делает помещение более комфортным. Очистите вентиляционные решетки. Забитая вентиляция вызывает застой воздуха и появление конденсата. Пройдитесь пылесосом и промойте решетки мыльным раствором.

Забитая вентиляция вызывает застой воздуха и появление конденсата. Пройдитесь пылесосом и промойте решетки мыльным раствором. Создайте "теплый уголок". Плед, свеча, мягкий свет - простые вещи, которые создают психологическое ощущение тепла и уюта в зимние вечера.

Почему это стоит сделать сейчас

Такие простые шаги помогают сохранить тепло, уменьшить потери энергии и не переплачивать за отопление. Подготовленный дом легче переживает морозы, а вы встречаете зиму в комфорте, а не с холодными батареями и сквозняками.

Мы уже писали о том, когда именно в ноябре 2025 лучше всего сажать озимый чеснок.

Ранее сообщалось о том, как подкормить деревья осенью, чтобы весной сад был здоровым и цветущим.

Также мы объясняли то, какое удобрение вносить в почву, чтобы в следующем сезоне урожай картофеля поразил.