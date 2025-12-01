Видео
Главная Дом и огород Подготовьте дом к рождественским холодам — семь важных шагов

Подготовьте дом к рождественским холодам — семь важных шагов

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 09:45
Как подготовить дом к рождественским холодам - главные советы для тепла
Зима за окном. Фото: Freepik

Перед рождественскими морозами стоит проверить тепловые потери в доме и сделать несколько простых действий. Это поможет сохранить тепло, повысить комфорт и уменьшить расходы на отопление.

Новини.LIVE делится практическими шагами, которые стоит сделать дома перед рождественскими холодами.

Читайте также:

Семь вещей, которые стоит сделать дома

  • Проверьте окна и двери. Даже маленькие щели пропускают холодный воздух. Пройдитесь зажженной свечой вдоль рам и заклейте участки со сквозняками.
  • Почистите батареи. Пыль между секциями блокирует часть тепла. Выключите отопление и уберите пылесосом или щеткой — комната прогреется быстрее.
  • Утеплите подоконники. Холод часто приходит именно оттуда. Положите тонкий слой фольгоизола или термопленки — эффект будет заметен уже на следующий день.
  • Переставьте мебель. Диван или шкаф, стоящие перед батареей, забирают до 30% тепла. Отодвиньте их на 20-30 см, чтобы тепло свободно двигалось по комнате.
  • Положите ковер или дорожку. Даже тонкий ковер уменьшает теплопотери через холодный пол и делает помещение более комфортным.
  • Очистите вентиляционные решетки. Забитая вентиляция вызывает застой воздуха и появление конденсата. Пройдитесь пылесосом и промойте решетки мыльным раствором.
  • Создайте "теплый уголок". Плед, свеча, мягкий свет - простые вещи, которые создают психологическое ощущение тепла и уюта в зимние вечера.

Почему это стоит сделать сейчас

Такие простые шаги помогают сохранить тепло, уменьшить потери энергии и не переплачивать за отопление. Подготовленный дом легче переживает морозы, а вы встречаете зиму в комфорте, а не с холодными батареями и сквозняками.

похолодание зима советы дом двери окна
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
