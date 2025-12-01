Як підготувати оселю до різдвяних холодів - головні поради для тепла

Зима за вікном. Фото: Freepik

Перед різдвяними морозами варто перевірити теплові втрати в оселі та зробити кілька простих дій. Це допоможе зберегти тепло, підвищити комфорт і зменшити витрати на опалення.

Новини.LIVE ділиться практичними кроками, які варто зробити вдома перед різдвяними холодами.

Сім речей, які варто зробити вдома

Перевірте вікна й двері. Навіть маленькі щілини пропускають холодне повітря. Пройдіться запаленою свічкою вздовж рам і заклейте ділянки з протягами.

Почистіть батареї. Пил між секціями блокує частину тепла. Вимкніть опалення та приберіть пилососом або щіткою — кімната прогріється швидше.

Утепліть підвіконня. Холод часто приходить саме звідти. Покладіть тонкий шар фольгоізолу чи термоплівки — ефект буде помітний уже наступного дня.

Переставте меблі. Диван чи шафа, що стоять перед батареєю, забирають до 30% тепла. Відсуньте їх на 20-30 см, щоб тепло вільно рухалось по кімнаті.

Покладіть килим або доріжку. Навіть тонкий килим зменшує тепловтрати через холодну підлогу та робить приміщення комфортнішим.

Очистіть вентиляційні решітки. Забита вентиляція спричиняє застій повітря й появу конденсату. Пройдіться пилососом і промийте решітки мильним розчином.

Створіть "теплий куточок". Плед, свічка, м'яке світло — прості речі, які створюють психологічне відчуття тепла й затишку в зимові вечори.

Чому це варто зробити зараз

Такі прості кроки допомагають зберегти тепло, зменшити втрати енергії й не переплачувати за опалення. Підготовлена оселя легше переживає морози, а ви зустрічаєте зиму в комфорті, а не з холодними батареями й протягами.

