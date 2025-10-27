Як очистити батареї від пилу вдома за 5 хвилин - простий спосіб без розбирання

Дівчина прибирає пил на батареї. Фото: Theguardian

З часом батареї стають справжнім "пилозбірником" — бруд осідає між секціями, погіршуючи теплообмін і вигляд оселі. Розбирати їх складно, а мити — незручно. Але є простий трюк, який дозволяє очистити радіатор за кілька хвилин без води й зусиль.

Новини.LIVE ділиться дієвим лайфхаком, який допоможе прибрати пил із батарей усього за кілька хвилин і покращити обігрів оселі.

Чому важливо очищати батареї

Бруд і пил на радіаторах знижують ефективність опалення до 20%. Через це батареї гріють слабше, а повітря стає сухішим. Регулярне очищення допомагає зберігати тепло, покращує мікроклімат і підтримує охайний вигляд оселі.

Як очистити батареї за кілька хвилин

Переконайтесь, що батарея холодна. Якщо опалення працює, тимчасово вимкніть радіатор.

Закріпіть під ним сміттєвий пакет. Прикріпіть скотчем до нижньої частини батареї, щоб зібрати пил.

Зробіть кілька проколів у пакеті голкою — це дозволить виходити повітрю й запобіжить перегріву.

Візьміть фен і направте струмінь повітря у верхні отвори батареї. Пил швидко здується й осяде всередині пакета.

Щоб батареї довше залишалися чистими:

протирайте поверхню вологою ганчіркою щотижня;

використовуйте спеціальні щітки або пилосос із насадкою;

не ставте близько до батарей штори чи меблі — це знижує вентиляцію та збирає пил.

Такий простий трюк допоможе не лише підтримувати чистоту, а й підвищити ефективність обігріву в холодний сезон.

