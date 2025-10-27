Відео
Головна Дім та город Батареї знову блищатимуть — швидкий спосіб прибрати пил

Батареї знову блищатимуть — швидкий спосіб прибрати пил

Дата публікації: 27 жовтня 2025 01:12
Оновлено: 23:16
Як очистити батареї від пилу вдома за 5 хвилин - простий спосіб без розбирання
Дівчина прибирає пил на батареї. Фото: Theguardian

З часом батареї стають справжнім "пилозбірником" — бруд осідає між секціями, погіршуючи теплообмін і вигляд оселі. Розбирати їх складно, а мити — незручно. Але є простий трюк, який дозволяє очистити радіатор за кілька хвилин без води й зусиль.

Новини.LIVE ділиться дієвим лайфхаком, який допоможе прибрати пил із батарей усього за кілька хвилин і покращити обігрів оселі.

Читайте також:

Чому важливо очищати батареї

Бруд і пил на радіаторах знижують ефективність опалення до 20%. Через це батареї гріють слабше, а повітря стає сухішим. Регулярне очищення допомагає зберігати тепло, покращує мікроклімат і підтримує охайний вигляд оселі.

Як очистити батареї за кілька хвилин

  • Переконайтесь, що батарея холодна. Якщо опалення працює, тимчасово вимкніть радіатор.
  • Закріпіть під ним сміттєвий пакет. Прикріпіть скотчем до нижньої частини батареї, щоб зібрати пил.
  • Зробіть кілька проколів у пакеті голкою — це дозволить виходити повітрю й запобіжить перегріву.
  • Візьміть фен і направте струмінь повітря у верхні отвори батареї. Пил швидко здується й осяде всередині пакета.

Порада

Щоб батареї довше залишалися чистими:

  • протирайте поверхню вологою ганчіркою щотижня;
  • використовуйте спеціальні щітки або пилосос із насадкою;
  • не ставте близько до батарей штори чи меблі — це знижує вентиляцію та збирає пил.

Такий простий трюк допоможе не лише підтримувати чистоту, а й підвищити ефективність обігріву в холодний сезон.

Ми вже писали про те, як обігріти теплицю взимку без газу, електрики й зайвих витрат.

Раніше пояснювали те, коли жоржини можна залишити в землі, а коли їх потрібно дістати.

Детальніше розповідали про те, чому не варто роздавати кабачки без потреби і як зберегти врожай правильно.

прибирання поради будинок ефективні способи пил
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
