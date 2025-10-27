Як очистити батареї від пилу вдома за 5 хвилин - простий спосіб без розбирання

Батареї знову блищатимуть — швидкий спосіб прибрати пил
З часом батареї стають справжнім "пилозбірником" — бруд осідає між секціями, погіршуючи теплообмін і вигляд оселі. Розбирати їх складно, а мити — незручно. Але є простий трюк, який дозволяє очистити радіатор за кілька хвилин без води й зусиль.
Новини.LIVE ділиться дієвим лайфхаком, який допоможе прибрати пил із батарей усього за кілька хвилин і покращити обігрів оселі.
Чому важливо очищати батареї
Бруд і пил на радіаторах знижують ефективність опалення до 20%. Через це батареї гріють слабше, а повітря стає сухішим. Регулярне очищення допомагає зберігати тепло, покращує мікроклімат і підтримує охайний вигляд оселі.
Як очистити батареї за кілька хвилин
- Переконайтесь, що батарея холодна. Якщо опалення працює, тимчасово вимкніть радіатор.
- Закріпіть під ним сміттєвий пакет. Прикріпіть скотчем до нижньої частини батареї, щоб зібрати пил.
- Зробіть кілька проколів у пакеті голкою — це дозволить виходити повітрю й запобіжить перегріву.
- Візьміть фен і направте струмінь повітря у верхні отвори батареї. Пил швидко здується й осяде всередині пакета.
Порада
Щоб батареї довше залишалися чистими:
- протирайте поверхню вологою ганчіркою щотижня;
- використовуйте спеціальні щітки або пилосос із насадкою;
- не ставте близько до батарей штори чи меблі — це знижує вентиляцію та збирає пил.
Такий простий трюк допоможе не лише підтримувати чистоту, а й підвищити ефективність обігріву в холодний сезон.
