Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Батареи снова будут блестеть — быстрый способ убрать пыль

Батареи снова будут блестеть — быстрый способ убрать пыль

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 01:12
обновлено: 23:16
Как очистить батареи от пыли дома за 5 минут - простой способ без разборки
Девушка убирает пыль на батарее. Фото: Theguardian

Со временем батареи становятся настоящим "пылесборником" — грязь оседает между секциями, ухудшая теплообмен и вид жилища. Разбирать их сложно, а мыть — неудобно. Но есть простой трюк, который позволяет очистить радиатор за несколько минут без воды и усилий.

Новини.LIVE делится действенным лайфхаком, который поможет убрать пыль с батарей всего за несколько минут и улучшить обогрев дома.

Реклама
Читайте также:

Почему важно очищать батареи

Грязь и пыль на радиаторах снижают эффективность отопления до 20%. Из-за этого батареи греют слабее, а воздух становится суше. Регулярная очистка помогает сохранять тепло, улучшает микроклимат и поддерживает опрятный вид дома.

Как очистить батареи за несколько минут

  • Убедитесь, что батарея холодная. Если отопление работает, временно выключите радиатор.
  • Закрепите под ним мусорный пакет. Прикрепите скотчем к нижней части батареи, чтобы собрать пыль.
  • Сделайте несколько проколов в пакете иглой — это позволит выходить воздуху и предотвратит перегрев.
  • Возьмите фен и направьте струю воздуха в верхние отверстия батареи. Пыль быстро сдуется и осядет внутри пакета.

Совет

Чтобы батареи дольше оставались чистыми:

  • протирайте поверхность влажной тряпкой каждую неделю;
  • используйте специальные щетки или пылесос с насадкой;
  • не ставьте близко к батареям шторы или мебель — это снижает вентиляцию и собирает пыль.

Такой простой трюк поможет не только поддерживать чистоту, но и повысить эффективность обогрева в холодный сезон.

Мы уже писали о том, как обогреть теплицу зимой без газа, электричества и лишних затрат.

Ранее объясняли то, когда георгины можно оставить в земле, а когда их нужно достать.

Подробнее рассказывали о том, почему не стоит раздавать кабачки без надобности и как сохранить урожай правильно.

уборка советы дом эффективные способы пыль
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации