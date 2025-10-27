Как очистить батареи от пыли дома за 5 минут - простой способ без разборки

Батареи снова будут блестеть — быстрый способ убрать пыль
Со временем батареи становятся настоящим "пылесборником" — грязь оседает между секциями, ухудшая теплообмен и вид жилища. Разбирать их сложно, а мыть — неудобно. Но есть простой трюк, который позволяет очистить радиатор за несколько минут без воды и усилий.
Новини.LIVE делится действенным лайфхаком, который поможет убрать пыль с батарей всего за несколько минут и улучшить обогрев дома.
Почему важно очищать батареи
Грязь и пыль на радиаторах снижают эффективность отопления до 20%. Из-за этого батареи греют слабее, а воздух становится суше. Регулярная очистка помогает сохранять тепло, улучшает микроклимат и поддерживает опрятный вид дома.
Как очистить батареи за несколько минут
- Убедитесь, что батарея холодная. Если отопление работает, временно выключите радиатор.
- Закрепите под ним мусорный пакет. Прикрепите скотчем к нижней части батареи, чтобы собрать пыль.
- Сделайте несколько проколов в пакете иглой — это позволит выходить воздуху и предотвратит перегрев.
- Возьмите фен и направьте струю воздуха в верхние отверстия батареи. Пыль быстро сдуется и осядет внутри пакета.
Совет
Чтобы батареи дольше оставались чистыми:
- протирайте поверхность влажной тряпкой каждую неделю;
- используйте специальные щетки или пылесос с насадкой;
- не ставьте близко к батареям шторы или мебель — это снижает вентиляцию и собирает пыль.
Такой простой трюк поможет не только поддерживать чистоту, но и повысить эффективность обогрева в холодный сезон.
