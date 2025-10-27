Как очистить батареи от пыли дома за 5 минут - простой способ без разборки

Девушка убирает пыль на батарее. Фото: Theguardian

Со временем батареи становятся настоящим "пылесборником" — грязь оседает между секциями, ухудшая теплообмен и вид жилища. Разбирать их сложно, а мыть — неудобно. Но есть простой трюк, который позволяет очистить радиатор за несколько минут без воды и усилий.

Новини.LIVE делится действенным лайфхаком, который поможет убрать пыль с батарей всего за несколько минут и улучшить обогрев дома.

Почему важно очищать батареи

Грязь и пыль на радиаторах снижают эффективность отопления до 20%. Из-за этого батареи греют слабее, а воздух становится суше. Регулярная очистка помогает сохранять тепло, улучшает микроклимат и поддерживает опрятный вид дома.

Как очистить батареи за несколько минут

Убедитесь, что батарея холодная. Если отопление работает, временно выключите радиатор.

Закрепите под ним мусорный пакет. Прикрепите скотчем к нижней части батареи, чтобы собрать пыль.

Сделайте несколько проколов в пакете иглой — это позволит выходить воздуху и предотвратит перегрев.

Возьмите фен и направьте струю воздуха в верхние отверстия батареи. Пыль быстро сдуется и осядет внутри пакета.

Совет

Чтобы батареи дольше оставались чистыми:

протирайте поверхность влажной тряпкой каждую неделю;

используйте специальные щетки или пылесос с насадкой;

не ставьте близко к батареям шторы или мебель — это снижает вентиляцию и собирает пыль.

Такой простой трюк поможет не только поддерживать чистоту, но и повысить эффективность обогрева в холодный сезон.

