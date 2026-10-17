Человек перебирает собранные лесные грибы. Фото: magnific.com

В Украине осенний грибной сезон 2026 года оказался на удивление удачным. Леса переполнены опятами, лисичками, сыроежками и, конечно же, белыми грибами. Но есть и риск наткнуться на опасного двойника. Поэтому важно знать, как распознать ядовитые грибы и не положить их случайно в корзину.

Новини.LIVE рассказывает о пяти смертельно ядовитых грибах, от которых нужно держаться подальше.

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Какие ядовитые грибы похожи на съедобные: пять опасных видов

Бледная поганка — двойник сирожки и шампиньона

Бледную поганку (Amanita phalloides) можно спутать с зеленой сироейжкой или светлой шампиньонкой. Это смертельно ядовитый гриб. Его токсины повреждают печень, не разрушаются после варки или маринования, а недомогание может начаться только через 6–24 часа.

Важные признаки — белые пластинки под шляпкой, кольцо на ножке и мешочек у ее основания, который часто скрыт в почве. У сырожеков этого нет. Шляпка бледной поганки бывает оливковой, зеленоватой и даже почти белой.

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Бледная поганка в лесу. Фото: stock.adobe.com

Галерина окаймленная — опасный двойник опят

Небольшие медово-коричневые шляпки на гнилой древесине легко принять за летние опята. Но галерина окаймленная (Galerina marginata) содержит те же смертельно опасные аматоксины, что и бледная поганка.

У нее тонкая ножка, иногда с едва заметным кольцом, а пластинки с возрастом приобретают ржаво-коричневый оттенок. Внешне эти грибы настолько похожи, что надёжно различить их без специальных знаний сложно. Сомнительные мелкие грибы с пней лучше оставить в лесу.

Галерина окаймлённая — опасный двойник опят. Фото: stock.adobe.com

Паутинник оранжево-красный — коварное сходство с лисичкой

Рыжая шляпка паутинника (Cortinarius orellanus) издалека может напомнить лисичку. Однако снизу есть важное отличие: у настоящей лисички разветвленные складки спускаются на ножку, а у паутинника расположены отдельные пластинки.

Самое страшное — действие яда ореланина. Он может серьезно повредить почки, причем признаки отравления иногда возникают лишь через одну-две недели после грибного ужина.

Паутинник оранжево-красный — двойник лисички. Фото: gbif.org

Ложный серно-желтый опенок — растет целыми семьями

Опенок серно-желтый (Hypholoma fasciculare) поселяется большими группами на пнях и мертвой древесине. Из-за этого его легко спутать с настоящими опеньками. Выдают гриб желтоватая шляпка с более тёмным центром и пластинки, которые из желтых становятся зеленовато-оливковыми. Четкого кольца на ножке обычно нет.

Употребление в пищу вызывает отравление с болями в животе, рвотой и диареей. Не проверяйте гриб на вкус: горечь не является надежным признаком ядовитости.

Ложный серно-жёлтый опёнок. Фото: biolib.cz

Сатанинский гриб — редкий двойник боровика (белого гриба)

Чертов, или сатанинский, гриб (Rubroboletus satanas) имеет массивную ножку и трубчатый низ шляпки, поэтому неопытный грибник может принять его за белый гриб. Но снизу шляпка у зрелых экземпляров красноватая, ножка толстая, с красной сеткой, а мякоть на срезе может синеть.

Этот ядовитый вид вызывает сильные желудочно-кишечные расстройства. В Украине он редко встречается и занесен в Красную книгу, поэтому срывать его нельзя.

Сатанинский гриб — редкий двойник боровика. Фото: wildfooduk.com

Как избежать опасной ошибки

Ни луковица, ни серебряная ложка в кастрюле не выявляют грибного яда. Не ориентируйтесь только на цвет, кольцо или запах: внешние признаки меняются с возрастом гриба.

Помните одно важное правило: если не уверены в виде гриба, не кладите находку в корзину.

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