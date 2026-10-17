Людина перебирає зібрані лісові гриби. Фото: magnific.com

В Україні осінній грибний сезон 2026 році виявився напрочуд вдалим. Ліси переповнені опеньками, лисичками, сироїжками і, звичайно, білими грибами. Але є й ризик натрапити на небезпечного двійника. Тому важливо знати, як розпізнати отруйні гриби і не покласти їх ненароком до кошика.

Новини.LIVE розповідає про п'ять смертельно отруйних грибів, від яких треба триматися подалі.

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Бліда поганка — двійник сироїжки та печериці

Бліду поганку (Amanita phalloides) можна сплутати із зеленою сироїжкою або світлою печерицею. Це смертельно отруйний гриб. Його токсини ушкоджують печінку, не руйнуються після варіння чи маринування, а нездужання може початися лише через 6–24 години.

Важливі ознаки — білі пластинки під шапинкою, кільце на ніжці та мішечок біля її основи, який часто прихований у ґрунті. У сироїжок такого немає. Шапинка поганки буває оливковою, зеленуватою і навіть майже білою.

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Бліда поганкау лісі. Фото: stock.adobe.com

Галерина облямована — небезпечний двійник опеньків

Невеликі медово-коричневі шапинки на гнилій деревині легко прийняти за літні опеньки. Але галерина облямована (Galerina marginata) містить ті самі смертельно небезпечні аматоксини, що й бліда поганка.

У неї тонка ніжка, іноді з ледь помітним кільцем, а пластинки з віком набувають іржаво-коричневого відтінку. Зовні ці гриби настільки подібні, що надійно розрізнити їх без спеціальних знань складно. Сумнівні дрібні гриби з пнів краще залишити в лісі.

Галерина облямована — небезпечний двійник опеньків. Фото: stock.adobe.com

Павутинник оранжево-червоний — підступна схожість із лисичкою

Руда шапинка павутинника (Cortinarius orellanus) здалеку може нагадати лисичку. Проте знизу є важлива відмінність: у справжньої лисички розгалужені складки спускаються на ніжку, а у павутинника розташовані окремі пластинки.

Найстрашніше — дія отрути ореланіну. Вона може серйозно пошкодити нирки, причому ознаки отруєння іноді виникають лише через один-два тижні після грибної вечері.

Павутинник оранжево-червоний — двійник лисички. Фото: gbif.org

Несправжній сірчано-жовтий опеньок — росте цілими сім'ями

Опеньок сірчано-жовтий (Hypholoma fasciculare) селиться великими групами на пнях і мертвій деревині. Через це його легко сплутати зі справжніми опеньками. Видають гриб жовтувата шапинка з темнішим центром та пластинки, які з жовтих стають зеленувато-оливковими. Виразного кільця на ніжці зазвичай немає.

Вживання спричиняє отруєння з болем у животі, блюванням і діареєю. Не перевіряйте гриб на смак: гіркота не є надійним тестом на отруйність.

Несправжній сірчано-жовтий опеньок. Фото: biolib.cz

Сатанинський гриб — рідкісний двійник боровика (білого гриба)

Чортів, або сатанинський, гриб (Rubroboletus satanas) має масивну ніжку й трубчастий низ шапинки, тому недосвідчений грибник може прийняти його за білий. Але знизу шапинка у зрілих екземплярів червонувата, ніжка товста, із червоною сіткою, а м'якоть на зрізі може синіти.

Цей отруйний вид спричиняє сильні шлунково-кишкові розлади. В Україні він рідкісний і занесений до Червоної книги, тому зривати його не можна.

Сатанинський гриб — рідкісний двійник боровика. Фото: wildfooduk.com

Як уникнути небезпечної помилки

Ні цибулина, ні срібна ложка у каструлі не виявляють грибної отрути. Не орієнтуйтеся лише на колір, кільце чи запах: зовнішні ознаки змінюються з віком гриба.

Пам'ятайте одне важливе правило: не впевнені у виді, не кладіть знахідку до кошика.

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