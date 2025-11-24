Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Перед посевом сделайте это — как проверить всхожесть семян

Перед посевом сделайте это — как проверить всхожесть семян

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 01:12
обновлено: 01:42
Как проверить всхожесть семян перед посевом в домашних условиях - простые способы
Семена в руке. Фото: Freepik

Перед посевом обязательно проверьте всхожесть семян — это поможет избежать напрасной работы и потери урожая. Всего несколько простых действий покажут, насколько жизнеспособен ваш посадочный материал.

Новини.LIVE рассказывает, как в домашних условиях проверить всхожесть семян тремя надежными способами - быстро, просто и без специального оборудования.

Реклама
Читайте также:

Зачем проверять семена

Со временем семена теряют способность прорастать, даже если выглядят свежими. Проверка всхожести покажет, сколько зерен реально взойдет, и поможет не тратить время впустую. Особенно это важно для старых или неизвестных семян.

3 самых простых способа проверки

  • На влажной бумаге. Разложите 10-20 зерен между влажными салфетками или марлей, накройте пакетом и оставьте в тепле. Через 5-7 дней подсчитайте, сколько проросло.
  • В соленой воде. В стакане теплой воды растворите ложку соли, опустите семена на 10-15 минут. То, что всплыло, — пустое, то, что осталось на дне, — годное.
  • В песке или почве. Посейте несколько зерен во влажный субстрат на глубину 1-2 см и через неделю проверьте результат — это самый точный способ.

Как оценить результат

  • 70% и более — отличные семена, можно сеять обычно.
  • 50-70% — пригодные, но высевайте гуще.
  • Меньше 50% — лучше купить новые, свежие семена.

Когда лучше проводить проверку

Тестируйте семена за 1-2 недели до посева, чтобы успеть приобрести новые в случае плохого результата. Проверку проводите в теплом месте, а после прорастания не высаживайте те же зерна — используйте свежие семена.

Мы уже писали о том, какие растения не стоит сажать под абрикосом, чтобы не потерять урожай.

Ранее объясняли то, как правильно подготовить сад и огород к новому сезону.

Подробнее рассказывали о том, когда и как правильно проводить известкование, чтобы получить максимальный эффект.

советы огород сад дом посев эффективные способы семена
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации