Как проверить всхожесть семян перед посевом в домашних условиях - простые способы

Перед посевом обязательно проверьте всхожесть семян — это поможет избежать напрасной работы и потери урожая. Всего несколько простых действий покажут, насколько жизнеспособен ваш посадочный материал.

Новини.LIVE рассказывает, как в домашних условиях проверить всхожесть семян тремя надежными способами - быстро, просто и без специального оборудования.

Зачем проверять семена

Со временем семена теряют способность прорастать, даже если выглядят свежими. Проверка всхожести покажет, сколько зерен реально взойдет, и поможет не тратить время впустую. Особенно это важно для старых или неизвестных семян.

3 самых простых способа проверки

На влажной бумаге. Разложите 10-20 зерен между влажными салфетками или марлей, накройте пакетом и оставьте в тепле. Через 5-7 дней подсчитайте, сколько проросло.

В соленой воде. В стакане теплой воды растворите ложку соли, опустите семена на 10-15 минут. То, что всплыло, — пустое, то, что осталось на дне, — годное.

В песке или почве. Посейте несколько зерен во влажный субстрат на глубину 1-2 см и через неделю проверьте результат — это самый точный способ.

Как оценить результат

70% и более — отличные семена, можно сеять обычно.

50-70% — пригодные, но высевайте гуще.

Меньше 50% — лучше купить новые, свежие семена.

Когда лучше проводить проверку

Тестируйте семена за 1-2 недели до посева, чтобы успеть приобрести новые в случае плохого результата. Проверку проводите в теплом месте, а после прорастания не высаживайте те же зерна — используйте свежие семена.

