Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Перед посівом зробіть це — як перевірити схожість насіння

Перед посівом зробіть це — як перевірити схожість насіння

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 01:12
Оновлено: 01:42
Як перевірити схожість насіння перед посівом у домашніх умовах - прості способи
Насіння в руці. Фото: Freepik

Перед посівом обов’язково перевірте схожість насіння — це допоможе уникнути марної роботи й втрати врожаю. Усього кілька простих дій покажуть, наскільки життєздатний ваш посадковий матеріал.

Новини.LIVE розповідає, як у домашніх умовах перевірити схожість насіння трьома надійними способами — швидко, просто й без спеціального обладнання.

Реклама
Читайте також:

Навіщо перевіряти насіння

З часом насіння втрачає здатність проростати, навіть якщо виглядає свіжим. Перевірка схожості покаже, скільки зерен реально зійде, і допоможе не витрачати час даремно. Особливо це важливо для старого або невідомого насіння.

3 найпростіші способи перевірки

  • На вологому папері. Розкладіть 10-20 зерен між вологими серветками або марлею, накрийте пакетом і залиште в теплі. Через 5-7 днів підрахуйте, скільки проросло.
  • У солоній воді. У склянці теплої води розчиніть ложку солі, опустіть насіння на 10-15 хвилин. Те, що спливло, — порожнє, те, що залишилося на дні, — придатне.
  • У піску або ґрунті. Посійте кілька зерен у вологий субстрат на глибину 1-2 см і через тиждень перевірте результат — це найточніший спосіб.

Як оцінити результат

  • 70% і більше — чудове насіння, можна сіяти звичайно.
  • 50-70% — придатне, але висівайте густіше.
  • Менше 50% — краще купити нове, свіже насіння.

Коли краще проводити перевірку

Тестуйте насіння за 1-2 тижні до посіву, щоб встигнути придбати нове в разі поганого результату. Перевірку проводьте в теплому місці, а після проростання не висаджуйте ті ж зерна — використовуйте свіже насіння.

Ми вже писали про те, які рослини не варто садити під абрикосою, щоб не втратити врожай.

Раніше пояснювали те, як правильно підготувати сад і город до нового сезону.

Детальніше розповідали про те, коли і як правильно проводити вапнування, щоб отримати максимальний ефект.

поради город сад будинок посів ефективні способи насіння
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації