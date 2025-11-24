Як перевірити схожість насіння перед посівом у домашніх умовах - прості способи

Насіння в руці. Фото: Freepik

Перед посівом обов’язково перевірте схожість насіння — це допоможе уникнути марної роботи й втрати врожаю. Усього кілька простих дій покажуть, наскільки життєздатний ваш посадковий матеріал.

Новини.LIVE розповідає, як у домашніх умовах перевірити схожість насіння трьома надійними способами — швидко, просто й без спеціального обладнання.

Навіщо перевіряти насіння

З часом насіння втрачає здатність проростати, навіть якщо виглядає свіжим. Перевірка схожості покаже, скільки зерен реально зійде, і допоможе не витрачати час даремно. Особливо це важливо для старого або невідомого насіння.

3 найпростіші способи перевірки

На вологому папері. Розкладіть 10-20 зерен між вологими серветками або марлею, накрийте пакетом і залиште в теплі. Через 5-7 днів підрахуйте, скільки проросло.

У солоній воді. У склянці теплої води розчиніть ложку солі, опустіть насіння на 10-15 хвилин. Те, що спливло, — порожнє, те, що залишилося на дні, — придатне.

У піску або ґрунті. Посійте кілька зерен у вологий субстрат на глибину 1-2 см і через тиждень перевірте результат — це найточніший спосіб.

Як оцінити результат

70% і більше — чудове насіння, можна сіяти звичайно.

50-70% — придатне, але висівайте густіше.

Менше 50% — краще купити нове, свіже насіння.

Коли краще проводити перевірку

Тестуйте насіння за 1-2 тижні до посіву, щоб встигнути придбати нове в разі поганого результату. Перевірку проводьте в теплому місці, а після проростання не висаджуйте ті ж зерна — використовуйте свіже насіння.

