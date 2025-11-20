Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Перед морозами убери это — и весной не будет проблем в саду

Перед морозами убери это — и весной не будет проблем в саду

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 09:59
обновлено: 16:07
Что убрать в саду перед морозами - сорняки, которые надо удалить и почему важно сделать это осенью
Женщина ухаживает за садом. Фото: Shutterstock

Перед резким похолоданием важно убрать сорняки, которые переживают зиму и весной прорастают в несколько раз быстрее. Если этого не сделать сейчас, они вытеснят культурные растения.

Новини.LIVE объясняет, что убрать в саду до морозов и почему это критично.

Реклама
Читайте также:

Почему сорняки нельзя оставлять до весны

Сорняки выживают даже после сильных морозов. Надземная часть может выглядеть мертвой, но корни активно сохраняют ресурсы и восстанавливаются весной. Из-за этого участок быстро зарастает и культурным растениям не хватает места.

Какие сорняки убрать первыми

Самые агрессивные и живучие:

  • одуванчик;
  • осот;
  • березка (вьюнок);
  • пырей.

Эти растения быстро расползаются корневищами и вытесняют посадки. Если их не удалить осенью, весной они займут половину грядок.

Почему важно действовать до промерзания почвы

Пока земля мягкая, сорняки легко выдернуть вместе с корнем. После промерзания они просто "уснут" и дождутся тепла. Весной эти сорняки стартуют раньше культурных растений и мгновенно перехватывают питание.

К чему приведет задержка

Если не убрать сорняки осенью, весной придется потратить вдвое больше времени на прополку. Кроме того, сорняки быстро рассеют семена по всему участку. Это усложнит уход и уменьшит урожай.

Мы уже писали о том, когда именно в ноябре 2025 лучше всего сажать озимый чеснок.

Ранее объясняли то, как подкормить деревья осенью, чтобы весной сад был здоровым и цветущим.

Подробнее рассказывали о том, какое удобрение вносить в почву, чтобы в следующем сезоне урожай картофеля поразил.

морозы советы огород сад бурьяны
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации