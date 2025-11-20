Что убрать в саду перед морозами - сорняки, которые надо удалить и почему важно сделать это осенью

Перед морозами убери это — и весной не будет проблем в саду
Перед резким похолоданием важно убрать сорняки, которые переживают зиму и весной прорастают в несколько раз быстрее. Если этого не сделать сейчас, они вытеснят культурные растения.
Новини.LIVE объясняет, что убрать в саду до морозов и почему это критично.
Почему сорняки нельзя оставлять до весны
Сорняки выживают даже после сильных морозов. Надземная часть может выглядеть мертвой, но корни активно сохраняют ресурсы и восстанавливаются весной. Из-за этого участок быстро зарастает и культурным растениям не хватает места.
Какие сорняки убрать первыми
Самые агрессивные и живучие:
- одуванчик;
- осот;
- березка (вьюнок);
- пырей.
Эти растения быстро расползаются корневищами и вытесняют посадки. Если их не удалить осенью, весной они займут половину грядок.
Почему важно действовать до промерзания почвы
Пока земля мягкая, сорняки легко выдернуть вместе с корнем. После промерзания они просто "уснут" и дождутся тепла. Весной эти сорняки стартуют раньше культурных растений и мгновенно перехватывают питание.
К чему приведет задержка
Если не убрать сорняки осенью, весной придется потратить вдвое больше времени на прополку. Кроме того, сорняки быстро рассеют семена по всему участку. Это усложнит уход и уменьшит урожай.
