Что убрать в саду перед морозами - сорняки, которые надо удалить и почему важно сделать это осенью

Перед резким похолоданием важно убрать сорняки, которые переживают зиму и весной прорастают в несколько раз быстрее. Если этого не сделать сейчас, они вытеснят культурные растения.

Новини.LIVE объясняет, что убрать в саду до морозов и почему это критично.

Почему сорняки нельзя оставлять до весны

Сорняки выживают даже после сильных морозов. Надземная часть может выглядеть мертвой, но корни активно сохраняют ресурсы и восстанавливаются весной. Из-за этого участок быстро зарастает и культурным растениям не хватает места.

Какие сорняки убрать первыми

Самые агрессивные и живучие:

одуванчик;

осот;

березка (вьюнок);

пырей.

Эти растения быстро расползаются корневищами и вытесняют посадки. Если их не удалить осенью, весной они займут половину грядок.

Почему важно действовать до промерзания почвы

Пока земля мягкая, сорняки легко выдернуть вместе с корнем. После промерзания они просто "уснут" и дождутся тепла. Весной эти сорняки стартуют раньше культурных растений и мгновенно перехватывают питание.

К чему приведет задержка

Если не убрать сорняки осенью, весной придется потратить вдвое больше времени на прополку. Кроме того, сорняки быстро рассеют семена по всему участку. Это усложнит уход и уменьшит урожай.

