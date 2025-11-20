Відео
Дата публікації: 20 листопада 2025 09:59
Оновлено: 16:07
Що прибрати в саду перед морозами - бур’яни, які треба видалити та чому важливо зробити це восени
Жінка доглядає сад. Фото: Shutterstock

Перед різким похолоданням важливо прибрати бур’яни, які переживають зиму та навесні проростають у кілька разів швидше. Якщо цього не зробити зараз, вони витіснять культурні рослини.

Новини.LIVE пояснює, що прибрати в саду до морозів і чому це критично.

Чому бур’яни не можна лишати до весни

Бур’яни виживають навіть після сильних морозів. Надземна частина може виглядати мертвою, але корені активно зберігають ресурси та відновлюються навесні. Через це ділянка швидко заростає і культурним рослинам бракує місця.

Які бур’яни прибрати першими

Найагресивніші та найживучіші:

  • кульбаба;
  • осот;
  • берізка (в’юнок);
  • пирій.

Ці рослини швидко розповзаються кореневищами й витісняють посадки. Якщо їх не видалити восени, весною вони займуть половину грядок.

Чому важливо діяти до промерзання ґрунту

Поки земля м’яка, бур’яни легко висмикнути разом із коренем. Після промерзання вони просто "заснуть" і дочекаються тепла. Навесні ці бур’яни стартують раніше за культурні рослини й миттєво перехоплюють живлення.

До чого призведе затримка

Якщо не прибрати бур’яни восени, навесні доведеться витратити вдвічі більше часу на прополювання. Крім того, бур’яни швидко розсіють насіння по всій ділянці. Це ускладнить догляд і зменшить урожай.

Ми вже писали про те, коли саме у листопаді 2025 найкраще садити озимий часник.

Раніше пояснювали те, як підживити дерева восени, щоб навесні сад був здоровим і квітучим.

Детальніше розповідали про те, яке добриво вносити у ґрунт, щоб наступного сезону врожай картоплі вразив.

морози поради город сад бур'яни
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
