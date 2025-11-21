Видео
Озимый чеснок вырастет размером с кулак — главные правила посадки

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 10:00
обновлено: 15:00
Как вырастить крупный озимый чеснок - правила посадки, схемы и подготовка почвы
Урожай чеснока в саду. Фото: Freepik

Озимый чеснок может дать крупные и плотные головки, если правильно подготовить участок и отобрать качественные зубки. Важно соблюсти схему высадки и защитить посадки от морозов.

Новини.LIVE делится ключевыми правилами, которые помогут вырастить чеснок размером с кулак.

Выберите правильный участок

Озимый чеснок не сажают после лука или чеснока, потому что в почве остаются бактерии, которые провоцируют болезни; лучше всего он растет после огурцов, кабачков или капусты. Такое место помогает растению формировать большие и плотные головки.

Перекопайте землю заранее

Сажать сразу после рыхления нельзя — это дает мелкие головки, поэтому участок перекапывают за 2 недели до высева. За это время земля успевает осесть и создает лучшие условия для формирования корней.

Избегайте свежего навоза

Избыток азота провоцирует рост ботвы вместо головки, поэтому свежий навоз не используют; на рыхлые почвы лучше добавить песок или торф. Это улучшает воздушность земли и помогает головкам формироваться большими.

Выбирайте крупные зубки

Посадочный материал должен быть крупным, ведь мелкие зубки - это признак вырождения и гарантия слабого урожая. Чем больше зубок, тем крупнее формируется будущая головка.

Обработайте семена

Перед посадкой зубки замачивают в:

  • 1% медном купоросе — 25 минут;
  • или растворе древесной золы — 1,5-2 часа.

Придерживайтесь схемы посадки

  • между рядами: 20-25 см;
  • между зубками: 10 см;
  • слой почвы над ними: от 5 см.

Не вдавливайте зубки в землю, чтобы корни развивались быстро.

Защитите посевы от морозов

В холодных регионах участок укрывают соломой, сеном, ветками или опилками, также можно использовать современные утеплительные материалы. Такое укрытие защищает зубки от вымерзания и ускоряет весенний старт роста.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
