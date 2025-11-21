Як виростити великий озимий часник - правила посадки, схеми та підготовка ґрунту

Врожай часнику в саду. Фото: Freepik

Озимий часник може дати великі й щільні головки, якщо правильно підготувати ділянку та відібрати якісні зубки. Важливо дотриматися схеми висадки й захистити посадки від морозів.

Новини.LIVE ділиться ключовими правилами, які допоможуть виростити часник розміром із кулак.

Оберіть правильну ділянку

Озимий часник не садять після цибулі чи часнику, тому що в ґрунті залишаються бактерії, які провокують хвороби; найкраще він росте після огірків, кабачків чи капусти. Таке місце допомагає рослині формувати більші та щільніші головки.

Перекопайте землю заздалегідь

Садити одразу після розпушування не можна — це дає дрібні головки, тому ділянку перекопують за 2 тижні до висіву. За цей час земля встигає осісти й створює кращі умови для формування коренів.

Уникайте свіжого гною

Надлишок азоту провокує ріст бадилля замість головки, тому свіжий гній не використовують; на пухкі ґрунти краще додати пісок або торф. Це покращує повітряність землі й допомагає головкам формуватися більшими.

Обирайте великі зубки

Посадковий матеріал має бути великим, адже дрібні зубки — це ознака виродження й гарантія слабкого врожаю. Чим більший зубок, тим більшою формується майбутня головка.

Обробіть насіння

Перед садінням зубки замочують у:

1% мідному купоросі — 25 хвилин;

або розчині деревного попелу — 1,5-2 години.

Дотримуйтеся схеми посадки

між рядами: 20-25 см;

між зубками: 10 см;

шар ґрунту над ними: від 5 см.

Не вдавлюйте зубки в землю, щоб коріння розвивалося швидко.

Захистіть посіви від морозів

У холодних регіонах ділянку вкривають соломою, сіном, гілками чи тирсою, також можна використовувати сучасні утеплювальні матеріали. Таке укриття захищає зубки від вимерзання й прискорює весняний старт росту.

