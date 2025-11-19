Когда делать последний покос газона перед зимой - признаки, температура и советы по уходу

Последний покос газона осенью — если пропустишь, трава пострадает
Последний покос осенью нужен, чтобы газон не вымокал, не поражался болезнями и ровно вошел в зимний покой. Время зависит от температуры, темпа роста травы и количества опавших листьев на участке.
Новини.LIVE объясняют, когда косить газон в последний раз и как подготовить его к зиме правильно.
Признаки, что время для последнего покоса
Газон готовится к спячке, когда:
- трава растет медленно;
- появляется желтизна или коричневые участки;
- лезвия поднимаются немного выше обычного уровня;
- все листья уже упали.
Эти изменения показывают, что растение переходит в зимний режим и нуждается в финальном уходе.
Какая температура подходит
Последний покос делают тогда, когда неделю подряд температура днем держится ниже 10-12°C. В это время трава почти не растет. После этого косилку уже можно готовить к хранению. Низкие температуры свидетельствуют, что газон уже не восстанавливается после срезания.
Как косить правильно
Последний покос проводят чуть более высоким лезвием — приподнятым на 0,6-1,3 см. Это помогает сдержать сорняки зимой и не травмирует газон. Слишком короткое кошение может ослабить траву. Такой способ оставляет траве достаточно силы для зимнего периода.
Что делать с листьями
Первые осенние листья можно мульчировать, но в конце ноября их лучше собрать. Толстый слой листьев удерживает влагу и провоцирует болезни. Чем чище газон — тем легче он будет зимовать. Накопленные листья также препятствуют доступу воздуха к почве.
Подкормка перед зимой
После финального покоса можно внести зимнее удобрение. Оно работает в течение морозов и помогает быстрее восстановиться весной. Оптимальное время — до конца ноября. Подкормка укрепляет корни и делает траву более устойчивой к холодам.
