Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Последний покос газона осенью — если пропустишь, трава пострадает

Последний покос газона осенью — если пропустишь, трава пострадает

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 20:00
обновлено: 16:47
Когда делать последний покос газона перед зимой - признаки, температура и советы по уходу
Человек косит газон. Фото: Pinterest

Последний покос осенью нужен, чтобы газон не вымокал, не поражался болезнями и ровно вошел в зимний покой. Время зависит от температуры, темпа роста травы и количества опавших листьев на участке.

Новини.LIVE объясняют, когда косить газон в последний раз и как подготовить его к зиме правильно.

Реклама
Читайте также:

Признаки, что время для последнего покоса

Газон готовится к спячке, когда:

  • трава растет медленно;
  • появляется желтизна или коричневые участки;
  • лезвия поднимаются немного выше обычного уровня;
  • все листья уже упали.

Эти изменения показывают, что растение переходит в зимний режим и нуждается в финальном уходе.

Какая температура подходит

Последний покос делают тогда, когда неделю подряд температура днем держится ниже 10-12°C. В это время трава почти не растет. После этого косилку уже можно готовить к хранению. Низкие температуры свидетельствуют, что газон уже не восстанавливается после срезания.

Как косить правильно

Последний покос проводят чуть более высоким лезвием — приподнятым на 0,6-1,3 см. Это помогает сдержать сорняки зимой и не травмирует газон. Слишком короткое кошение может ослабить траву. Такой способ оставляет траве достаточно силы для зимнего периода.

Что делать с листьями

Первые осенние листья можно мульчировать, но в конце ноября их лучше собрать. Толстый слой листьев удерживает влагу и провоцирует болезни. Чем чище газон — тем легче он будет зимовать. Накопленные листья также препятствуют доступу воздуха к почве.

Подкормка перед зимой

После финального покоса можно внести зимнее удобрение. Оно работает в течение морозов и помогает быстрее восстановиться весной. Оптимальное время — до конца ноября. Подкормка укрепляет корни и делает траву более устойчивой к холодам.

Мы уже писали о том, когда именно в ноябре 2025 лучше всего сажать озимый чеснок.

Ранее объясняли то, как подкормить деревья осенью, чтобы весной сад был здоровым и цветущим.

Подробнее рассказывали о том, какое удобрение вносить в почву, чтобы в следующем сезоне урожай картофеля поразил.

зима советы сад дом эффективные способы газон
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации