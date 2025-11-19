Коли робити останній покіс газону перед зимою - ознаки, температура та поради догляду

Людина косить газон. Фото: Pinterest

Останній покіс восени потрібен, щоб газон не вимокав, не вражався хворобами та рівно увійшов у зимовий спокій. Час залежить від температури, темпу росту трави та кількості опалого листя на ділянці.

пояснюють, коли косити газон востаннє та як підготувати його до зими правильно.

Ознаки, що час для останнього покосу

Газон готується до сплячки, коли:

трава росте повільно;

з’являється жовтизна або коричневі ділянки;

леза піднімаються трохи вище звичайного рівня;

все листя вже впало.

Ці зміни показують, що рослина переходить у зимовий режим і потребує фінального догляду.

Яка температура підходить

Останній покіс роблять тоді, коли тиждень поспіль температура вдень тримається нижче 10-12°C. У цей час трава майже не росте. Після цього косарку вже можна готувати до зберігання. Низькі температури свідчать, що газон уже не відновлюється після зрізання.

Як косити правильно

Останній покіс проводять трохи вищим лезом — піднятим на 0,6-1,3 см. Це допомагає стримати бур’яни взимку і не травмує газон. Надто коротке косіння може послабити траву. Такий спосіб залишає траві достатньо сили для зимового періоду.

Що робити з листям

Перші осінні листки можна мульчувати, але наприкінці листопада їх краще зібрати. Товстий шар листя утримує вологу й провокує хвороби. Чим чистіший газон — тим легше він зимуватиме. Накопичені листки також перешкоджають доступу повітря до ґрунту.

Підживлення перед зимою

Після фінального покосу можна внести зимове добриво. Воно працює протягом морозів і допомагає швидше відновитися навесні. Оптимальний час — до кінця листопада. Підживлення зміцнює коріння й робить траву стійкішою до холодів.

