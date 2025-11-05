Как защитить виноград от грызунов осенью - эффективные способы и советы

Осенняя защита винограда — простые способы избавиться от грызунов
Осенью грызуны ищут тепло и пищу, часто уничтожая виноградные кусты. Чтобы не потерять лозу и урожай, важно вовремя установить защиту. Узнайте, как сделать это просто и эффективно.
Новини.LIVE делится действенными способами, как уберечь виноград от вредителей и подготовить его к зиме.
Основные шаги защиты винограда от грызунов
- Уберите укрытия — мусор, кучи земли, доски, старые листья. Это потенциальные места гнездования мышей.
- Поставьте ловушки или отпугиватели. Можно использовать механические ловушки или ультразвуковые приборы.
- Защитите корни. Оберните основание куста металлической сеткой или пластиковыми трубами, чтобы грызуны не добрались до корней.
Натуральные средства против грызунов
- Обмажьте лозу глиной или известью — эти запахи отпугивают вредителей.
- Используйте настои мяты, бузины или бархатцев для опрыскивания почвы возле кустов.
- Покройте нижнюю часть куста укрывным материалом или сеткой.
Дополнительные советы
Регулярно осматривайте лозу после дождей и заморозков — именно тогда грызуны активизируются. Проверяйте укрытие каждые 7-10 дней и при необходимости обновляйте ловушки или отпугиватели. Это поможет сохранить виноград в безопасности до весны.
