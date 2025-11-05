Видео
Осенняя защита винограда — простые способы избавиться от грызунов

Осенняя защита винограда — простые способы избавиться от грызунов

Дата публикации 5 ноября 2025 22:33
обновлено: 14:38
Как защитить виноград от грызунов осенью - эффективные способы и советы
Человек обрезает урожай винограда. Фото: Freepik

Осенью грызуны ищут тепло и пищу, часто уничтожая виноградные кусты. Чтобы не потерять лозу и урожай, важно вовремя установить защиту. Узнайте, как сделать это просто и эффективно.

Новини.LIVE делится действенными способами, как уберечь виноград от вредителей и подготовить его к зиме.

Читайте также:

Основные шаги защиты винограда от грызунов

  • Уберите укрытия — мусор, кучи земли, доски, старые листья. Это потенциальные места гнездования мышей.
  • Поставьте ловушки или отпугиватели. Можно использовать механические ловушки или ультразвуковые приборы.
  • Защитите корни. Оберните основание куста металлической сеткой или пластиковыми трубами, чтобы грызуны не добрались до корней.

Натуральные средства против грызунов

  • Обмажьте лозу глиной или известью — эти запахи отпугивают вредителей.
  • Используйте настои мяты, бузины или бархатцев для опрыскивания почвы возле кустов.
  • Покройте нижнюю часть куста укрывным материалом или сеткой.

Дополнительные советы

Регулярно осматривайте лозу после дождей и заморозков — именно тогда грызуны активизируются. Проверяйте укрытие каждые 7-10 дней и при необходимости обновляйте ловушки или отпугиватели. Это поможет сохранить виноград в безопасности до весны.

Мы уже писали о том, почему не стоит использовать опилки для мульчирования.

Ранее сообщалось о том, как утеплить дерево и уберечь его от морозов.

Также мы объясняли то, когда и чем укрывать клубнику осенью.

советы эффективные способы виноград грызуны защита
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
