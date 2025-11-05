Как защитить виноград от грызунов осенью - эффективные способы и советы

Человек обрезает урожай винограда. Фото: Freepik

Осенью грызуны ищут тепло и пищу, часто уничтожая виноградные кусты. Чтобы не потерять лозу и урожай, важно вовремя установить защиту. Узнайте, как сделать это просто и эффективно.

Новини.LIVE делится действенными способами, как уберечь виноград от вредителей и подготовить его к зиме.

Основные шаги защиты винограда от грызунов

Уберите укрытия — мусор, кучи земли, доски, старые листья. Это потенциальные места гнездования мышей.

Поставьте ловушки или отпугиватели. Можно использовать механические ловушки или ультразвуковые приборы.

Защитите корни. Оберните основание куста металлической сеткой или пластиковыми трубами, чтобы грызуны не добрались до корней.

Натуральные средства против грызунов

Обмажьте лозу глиной или известью — эти запахи отпугивают вредителей.

Используйте настои мяты, бузины или бархатцев для опрыскивания почвы возле кустов.

Покройте нижнюю часть куста укрывным материалом или сеткой.

Дополнительные советы

Регулярно осматривайте лозу после дождей и заморозков — именно тогда грызуны активизируются. Проверяйте укрытие каждые 7-10 дней и при необходимости обновляйте ловушки или отпугиватели. Это поможет сохранить виноград в безопасности до весны.

