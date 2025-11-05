Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Осінній захист винограду — прості способи позбутися гризунів

Осінній захист винограду — прості способи позбутися гризунів

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 22:33
Оновлено: 14:38
Як захистити виноград від гризунів восени - ефективні способи та поради
Людина обрізає врожай винограду. Фото: Freepik

Восени гризуни шукають тепло й їжу, часто нищачи виноградні кущі. Щоб не втратити лозу та урожай, важливо вчасно встановити захист. Дізнайтеся, як зробити це просто й ефективно.

Новини.LIVE ділиться дієвими способами, як уберегти виноград від шкідників і підготувати його до зими.

Реклама
Читайте також:

Основні кроки захисту винограду від гризунів

  • Приберіть укриття — сміття, купи землі, дошки, старе листя. Це потенційні місця гніздування мишей.
  • Поставте пастки або відлякувачі. Можна використати механічні пастки або ультразвукові прилади.
  • Захистіть коріння. Обгорніть основу куща металевою сіткою чи пластиковими трубами, щоб гризуни не дісталися до коренів.

Натуральні засоби проти гризунів

  • Обмажте лозу глиною або вапном — ці запахи відлякують шкідників.
  • Використовуйте настої м’яти, бузини чи чорнобривців для обприскування ґрунту біля кущів.
  • Покрийте нижню частину куща укривним матеріалом або сіткою.

Додаткові поради

Регулярно оглядайте лозу після дощів і заморозків — саме тоді гризуни активізуються. Перевіряйте укриття кожні 7-10 днів і за потреби оновлюйте пастки чи відлякувачі. Це допоможе зберегти виноград у безпеці до весни.

Ми вже писали про те, чому не варто використовувати тирсу для мульчування.

Раніше повідомлялося про те, як утеплити дерево й уберегти його від морозів.

Також ми пояснювали те, коли й чим вкривати полуницю восени.

поради ефективні способи виноград гризуни захист
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації