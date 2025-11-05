Як захистити виноград від гризунів восени - ефективні способи та поради

Осінній захист винограду — прості способи позбутися гризунів
Восени гризуни шукають тепло й їжу, часто нищачи виноградні кущі. Щоб не втратити лозу та урожай, важливо вчасно встановити захист. Дізнайтеся, як зробити це просто й ефективно.
Новини.LIVE ділиться дієвими способами, як уберегти виноград від шкідників і підготувати його до зими.
Основні кроки захисту винограду від гризунів
- Приберіть укриття — сміття, купи землі, дошки, старе листя. Це потенційні місця гніздування мишей.
- Поставте пастки або відлякувачі. Можна використати механічні пастки або ультразвукові прилади.
- Захистіть коріння. Обгорніть основу куща металевою сіткою чи пластиковими трубами, щоб гризуни не дісталися до коренів.
Натуральні засоби проти гризунів
- Обмажте лозу глиною або вапном — ці запахи відлякують шкідників.
- Використовуйте настої м’яти, бузини чи чорнобривців для обприскування ґрунту біля кущів.
- Покрийте нижню частину куща укривним матеріалом або сіткою.
Додаткові поради
Регулярно оглядайте лозу після дощів і заморозків — саме тоді гризуни активізуються. Перевіряйте укриття кожні 7-10 днів і за потреби оновлюйте пастки чи відлякувачі. Це допоможе зберегти виноград у безпеці до весни.
