Як захистити виноград від гризунів восени - ефективні способи та поради

Людина обрізає врожай винограду. Фото: Freepik

Восени гризуни шукають тепло й їжу, часто нищачи виноградні кущі. Щоб не втратити лозу та урожай, важливо вчасно встановити захист. Дізнайтеся, як зробити це просто й ефективно.

Новини.LIVE ділиться дієвими способами, як уберегти виноград від шкідників і підготувати його до зими.

Основні кроки захисту винограду від гризунів

Приберіть укриття — сміття, купи землі, дошки, старе листя. Це потенційні місця гніздування мишей.

Поставте пастки або відлякувачі. Можна використати механічні пастки або ультразвукові прилади.

Захистіть коріння. Обгорніть основу куща металевою сіткою чи пластиковими трубами, щоб гризуни не дісталися до коренів.

Натуральні засоби проти гризунів

Обмажте лозу глиною або вапном — ці запахи відлякують шкідників.

Використовуйте настої м’яти, бузини чи чорнобривців для обприскування ґрунту біля кущів.

Покрийте нижню частину куща укривним матеріалом або сіткою.

Додаткові поради

Регулярно оглядайте лозу після дощів і заморозків — саме тоді гризуни активізуються. Перевіряйте укриття кожні 7-10 днів і за потреби оновлюйте пастки чи відлякувачі. Це допоможе зберегти виноград у безпеці до весни.

