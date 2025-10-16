Видео
Видео

Осеннее внесение компоста — секрет плодородной земли без химии

Дата публикации 16 октября 2025 02:45
Как осенью правильно рассыпать компост - самый эффективный способ удобрения грядок
Человек ухаживает за компостом. Фото: Pinterest

Компост — натуральное "золото" для грядок, которое питает землю и повышает урожайность на годы. Главное — правильно его рассыпать осенью, чтобы все питательные вещества попали в почву.

Новини.LIVE рассказывает, как применять компост, чтобы получить максимальную пользу.

Читайте также:

Как подготовить компост к внесению

Перед рассыпанием компост нужно пересеять, чтобы избавиться от крупных частиц и веток. Для этого используйте пластиковый ящик с решетчатым дном: мелкая фракция попадет на грядку, а грубые остатки верните в кучу — они созреют в следующем году.

Как правильно рассыпать

Равномерно распределите компост по поверхности грядки слоем 3-5 см, затем перекопайте или разрыхлите почву. Так питательные вещества попадут в нижние слои, где их быстро усвоят микроорганизмы.

Помните:

  • не рассыпайте компост на мерзлую или переувлажненную землю;
  • не кладите его толстым слоем — избыток блокирует доступ воздуха;
  • лучшее время внесения — после сбора урожая или перед перекопкой.

Полезный совет

Чтобы компост был безопасным и максимально эффективным, еще во время его закладки поливайте слои средством с полезными бактериями, например "Байкалом". Это поможет быстрее переработать органику и уничтожить вредные микробы.

урожай советы огород сад компост
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
