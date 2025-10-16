Как осенью правильно рассыпать компост - самый эффективный способ удобрения грядок

Осеннее внесение компоста — секрет плодородной земли без химии
Компост — натуральное "золото" для грядок, которое питает землю и повышает урожайность на годы. Главное — правильно его рассыпать осенью, чтобы все питательные вещества попали в почву.
Новини.LIVE рассказывает, как применять компост, чтобы получить максимальную пользу.
Как подготовить компост к внесению
Перед рассыпанием компост нужно пересеять, чтобы избавиться от крупных частиц и веток. Для этого используйте пластиковый ящик с решетчатым дном: мелкая фракция попадет на грядку, а грубые остатки верните в кучу — они созреют в следующем году.
Как правильно рассыпать
Равномерно распределите компост по поверхности грядки слоем 3-5 см, затем перекопайте или разрыхлите почву. Так питательные вещества попадут в нижние слои, где их быстро усвоят микроорганизмы.
Помните:
- не рассыпайте компост на мерзлую или переувлажненную землю;
- не кладите его толстым слоем — избыток блокирует доступ воздуха;
- лучшее время внесения — после сбора урожая или перед перекопкой.
Полезный совет
Чтобы компост был безопасным и максимально эффективным, еще во время его закладки поливайте слои средством с полезными бактериями, например "Байкалом". Это поможет быстрее переработать органику и уничтожить вредные микробы.
