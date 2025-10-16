Відео
Україна
Осіннє внесення компосту — секрет родючої землі без хімії

Осіннє внесення компосту — секрет родючої землі без хімії

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 02:45
Як восени правильно розсипати компост - найефективніший спосіб удобрення грядок
Людина доглядає компост. Фото: Pinterest

Компост — натуральне "золото" для грядок, яке живить землю і підвищує врожайність на роки. Головне — правильно його розсипати восени, щоб усі поживні речовини дістались ґрунту.

Новини.LIVE розповідає, як застосовувати компост, щоб отримати максимальну користь.

Читайте також:

Як підготувати компост до внесення

Перед розсипанням компост потрібно пересіяти, щоб позбутися великих часток і гілок. Для цього використовуйте пластиковий ящик із решітчастим дном: дрібна фракція потрапить на грядку, а грубі залишки поверніть у купу — вони дозріють наступного року.

Як правильно розсипати

Рівномірно розподіліть компост по поверхні грядки шаром 3-5 см, потім перекопайте або розпушіть ґрунт. Так поживні речовини потраплять у нижні шари, де їх швидко засвоять мікроорганізми.

Пам’ятайте:

  • не розсипайте компост на мерзлу або перезволожену землю;
  • не кладіть його товстим шаром — надлишок блокує доступ повітря;
  • найкраще час внесення — після збору врожаю або перед перекопуванням.

Корисна порада

Щоб компост був безпечним і максимально ефективним, ще під час його закладання поливайте шари засобом із корисними бактеріями, наприклад "Байкалом". Це допоможе швидше переробити органіку й знищити шкідливі мікроби.

Ми пояснювали те, як зберегти посадки та врожай до весни.

Також розповідали про те, які сорти перцю стали фаворитами цього року.

Раніше повідомлялося про те, які повір’я збереглися про розсаду.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
