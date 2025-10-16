Як восени правильно розсипати компост - найефективніший спосіб удобрення грядок

Людина доглядає компост. Фото: Pinterest

Компост — натуральне "золото" для грядок, яке живить землю і підвищує врожайність на роки. Головне — правильно його розсипати восени, щоб усі поживні речовини дістались ґрунту.

як застосовувати компост, щоб отримати максимальну користь.

Як підготувати компост до внесення

Перед розсипанням компост потрібно пересіяти, щоб позбутися великих часток і гілок. Для цього використовуйте пластиковий ящик із решітчастим дном: дрібна фракція потрапить на грядку, а грубі залишки поверніть у купу — вони дозріють наступного року.

Як правильно розсипати

Рівномірно розподіліть компост по поверхні грядки шаром 3-5 см, потім перекопайте або розпушіть ґрунт. Так поживні речовини потраплять у нижні шари, де їх швидко засвоять мікроорганізми.

Пам’ятайте:

не розсипайте компост на мерзлу або перезволожену землю;

не кладіть його товстим шаром — надлишок блокує доступ повітря;

найкраще час внесення — після збору врожаю або перед перекопуванням.

Корисна порада

Щоб компост був безпечним і максимально ефективним, ще під час його закладання поливайте шари засобом із корисними бактеріями, наприклад "Байкалом". Це допоможе швидше переробити органіку й знищити шкідливі мікроби.

