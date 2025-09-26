Видео
Видео

Главная Дом и огород Осенняя посадка перца — сорт, выдерживающий перепады температур

Осенняя посадка перца — сорт, выдерживающий перепады температур

Дата публикации 26 сентября 2025 07:40
Сладкий перец "Король Севера" - урожайный сорт для посева в сентябре
Огородник собрал урожай перца. Фото: Freepik

Сладкий перец можно сеять даже осенью. Сорт "Король Севера" выдерживает холода и обеспечивает большой урожай, подходя для любого климата.

Новини.LIVE делится советами огородникам, почему стоит выбрать именно этот сорт для осенней посадки.

Читайте также:

Почему стоит выбрать холодостойкий сорт перца

Сладкий перец "Король Севера" заслужил репутацию одного из самых выносливых. Он не боится резких перепадов температур, легко переносит стрессовые условия и обильно плодоносит даже в прохладном климате.

Характеристики урожайного сорта перца

  • Высота куста — около 50 см.
  • Плоды ярко-желтые, весом 150 г и более.
  • Урожайность — до 10 кг с 1 м².
  • Желтые перцы легко усваиваются, подходят для детского и диетического питания.

Как сеять сладкий перец осенью и ухаживать за ним

  • Семена высевают примерно за 70 дней до высадки в открытый грунт.
  • Перед посадкой их замачивают в слабом растворе марганцовки для защиты от грибков.
  • Поливать следует регулярно, но умеренно, используя теплую воду под корень.
  • Почву периодически рыхлят, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Перец "Король Севера" сочетает выносливость, урожайность и приятный вкус. Выбрав этот сорт для осенней посадки, вы гарантированно получите щедрый урожай даже в сложных условиях.

Мы уже писали о том, как ускорить созревание перца в сентябре.

Ранее объясняли то, что нельзя сажать рядом с луком.

Подробнее рассказывали о том, как вырастить зелень на подоконнике.

урожай советы огород перец сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
