Сладкий перец "Король Севера" - урожайный сорт для посева в сентябре

Осенняя посадка перца — сорт, выдерживающий перепады температур
Сладкий перец можно сеять даже осенью. Сорт "Король Севера" выдерживает холода и обеспечивает большой урожай, подходя для любого климата.
Новини.LIVE делится советами огородникам, почему стоит выбрать именно этот сорт для осенней посадки.
Почему стоит выбрать холодостойкий сорт перца
Сладкий перец "Король Севера" заслужил репутацию одного из самых выносливых. Он не боится резких перепадов температур, легко переносит стрессовые условия и обильно плодоносит даже в прохладном климате.
Характеристики урожайного сорта перца
- Высота куста — около 50 см.
- Плоды ярко-желтые, весом 150 г и более.
- Урожайность — до 10 кг с 1 м².
- Желтые перцы легко усваиваются, подходят для детского и диетического питания.
Как сеять сладкий перец осенью и ухаживать за ним
- Семена высевают примерно за 70 дней до высадки в открытый грунт.
- Перед посадкой их замачивают в слабом растворе марганцовки для защиты от грибков.
- Поливать следует регулярно, но умеренно, используя теплую воду под корень.
- Почву периодически рыхлят, чтобы обеспечить доступ воздуха.
Перец "Король Севера" сочетает выносливость, урожайность и приятный вкус. Выбрав этот сорт для осенней посадки, вы гарантированно получите щедрый урожай даже в сложных условиях.
