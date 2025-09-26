Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Осіння посадка перцю — сорт, що витримує перепади температур

Осіння посадка перцю — сорт, що витримує перепади температур

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 07:40
Солодкий перець «Король Півночі» - врожайний сорт для посіву у вересні
Огородник зібрав урожай перцю. Фото: Freepik

Солодкий перець можна сіяти навіть восени. Сорт "Король Півночі" витримує холод і забезпечує великий урожай, підходячи для будь-якого клімату.

Новини.LIVE ділиться порадами городникам, чому варто обрати саме цей сорт для осінньої посадки.

Реклама
Читайте також:

Чому варто обрати холодостійкий сорт перцю

Солодкий перець "Король Півночі" заслужив репутацію одного з найбільш витривалих. Він не боїться різких перепадів температур, легко переносить стресові умови і рясно плодоносить навіть у прохолодному кліматі.

Характеристики урожайного сорту перцю

  • Висота куща — близько 50 см.
  • Плоди яскраво-жовті, вагою 150 г і більше.
  • Врожайність — до 10 кг з 1 м².
  • Жовті перці легко засвоюються, підходять для дитячого та дієтичного харчування.

Як сіяти солодкий перець восени та доглядати

  • Насіння висівають приблизно за 70 днів до висадки у відкритий ґрунт.
  • Перед посадкою його замочують у слабкому розчині марганцівки для захисту від грибків.
  • Поливати слід регулярно, але помірно, використовуючи теплу воду під корінь.
  • Ґрунт періодично розпушують, щоб забезпечити доступ повітря.

Перець "Король Півночі" поєднує витривалість, врожайність і приємний смак. Обравши цей сорт для осінньої посадки, ви гарантовано отримаєте щедрий урожай навіть у складних умовах.

Ми вже писали про те, як прискорити дозрівання перцю у вересні.

Раніше пояснювали те, що не можна садити поруч із цибулею.

Детальніше розповідали про те, як виростити зелень на підвіконні.

врожай поради город перець сорт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації