Солодкий перець «Король Півночі» - врожайний сорт для посіву у вересні

Осіння посадка перцю — сорт, що витримує перепади температур
Солодкий перець можна сіяти навіть восени. Сорт "Король Півночі" витримує холод і забезпечує великий урожай, підходячи для будь-якого клімату.
Новини.LIVE ділиться порадами городникам, чому варто обрати саме цей сорт для осінньої посадки.
Чому варто обрати холодостійкий сорт перцю
Солодкий перець "Король Півночі" заслужив репутацію одного з найбільш витривалих. Він не боїться різких перепадів температур, легко переносить стресові умови і рясно плодоносить навіть у прохолодному кліматі.
Характеристики урожайного сорту перцю
- Висота куща — близько 50 см.
- Плоди яскраво-жовті, вагою 150 г і більше.
- Врожайність — до 10 кг з 1 м².
- Жовті перці легко засвоюються, підходять для дитячого та дієтичного харчування.
Як сіяти солодкий перець восени та доглядати
- Насіння висівають приблизно за 70 днів до висадки у відкритий ґрунт.
- Перед посадкою його замочують у слабкому розчині марганцівки для захисту від грибків.
- Поливати слід регулярно, але помірно, використовуючи теплу воду під корінь.
- Ґрунт періодично розпушують, щоб забезпечити доступ повітря.
Перець "Король Півночі" поєднує витривалість, врожайність і приємний смак. Обравши цей сорт для осінньої посадки, ви гарантовано отримаєте щедрий урожай навіть у складних умовах.
