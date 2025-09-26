Солодкий перець «Король Півночі» - врожайний сорт для посіву у вересні

Огородник зібрав урожай перцю. Фото: Freepik

Солодкий перець можна сіяти навіть восени. Сорт "Король Півночі" витримує холод і забезпечує великий урожай, підходячи для будь-якого клімату.

Новини.LIVE ділиться порадами городникам, чому варто обрати саме цей сорт для осінньої посадки.

Чому варто обрати холодостійкий сорт перцю

Солодкий перець "Король Півночі" заслужив репутацію одного з найбільш витривалих. Він не боїться різких перепадів температур, легко переносить стресові умови і рясно плодоносить навіть у прохолодному кліматі.

Характеристики урожайного сорту перцю

Висота куща — близько 50 см.

Плоди яскраво-жовті, вагою 150 г і більше.

Врожайність — до 10 кг з 1 м².

Жовті перці легко засвоюються, підходять для дитячого та дієтичного харчування.

Як сіяти солодкий перець восени та доглядати

Насіння висівають приблизно за 70 днів до висадки у відкритий ґрунт.

Перед посадкою його замочують у слабкому розчині марганцівки для захисту від грибків.

Поливати слід регулярно, але помірно, використовуючи теплу воду під корінь.

Ґрунт періодично розпушують, щоб забезпечити доступ повітря.

Перець "Король Півночі" поєднує витривалість, врожайність і приємний смак. Обравши цей сорт для осінньої посадки, ви гарантовано отримаєте щедрий урожай навіть у складних умовах.

