Можно ли размножить орхидею листком - правда, какие виды подходят и как это работает

Идея вырастить орхидею из одного листа звучит привлекательно, но на практике это удается лишь в исключительных случаях. Метод имеет строгие ограничения и подходит только для определенных видов и условий.

Новини.LIVE объясняет, когда листок орхидеи действительно может дать новое растение и что нужно для успешного укоренения.

Реально ли вырастить полноценную орхидею из одного листа

Орхидея не способна развить новое растение из обычного листа, ведь он не содержит точки роста. Есть шанс только тогда, когда листок срезан вместе с частью стебля, где сохраняется спящая меристема — ткань, способная дать начало новому побегу. Такой метод не считается классическим и применяется преимущественно как эксперимент или способ реанимации.

Какие орхидеи можно размножать листком

Лучше всего этот способ работает для моноподиальных орхидей, растущих из одной центральной точки:

фаленопсис;

ванда;

некоторые дендробиумы.

Симподиальные орхидеи (каттлея, цимбидиум) практически не реагируют на размножение листком — для них подходят лишь деление куста или псевдобульбы.

Как подготовить листок к укоренению

Для процесса нужны: здоровый лист, стерильные инструменты и стабильный микроклимат.

Срез делают с небольшим фрагментом стебля.

Обрабатывают углем или корицей.

По желанию наносят цитокининовую пасту — она стимулирует пробуждение меристемы.

Оптимальные условия: температура 22-26°С, влажность 70%+, чистый воздухопроницаемый субстрат.

Создание условий для укоренения и уход

Листок помещают в контейнер с влажным сфагнумом или корой и накрывают крышкой для создания мини-теплички. Важно:

поддерживать стабильную влажность;

проветривать тепличку;

избегать прямого солнца.

Первые корешки могут появиться через 4-8 недель, иногда — через несколько месяцев. Когда они вырастут до 3-5 см, растение пересаживают в прозрачный горшок для орхидей.

