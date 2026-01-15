Чи можна розмножити орхідею листком - правда, які види підходять і як це працює

Дівчина доглядає орхідеї. Фото: Freepik

Ідея виростити орхідею з одного листка звучить привабливо, але на практиці це вдається лише у виняткових випадках. Метод має суворі обмеження й підходить лише для певних видів та умов.

Новини.LIVE пояснює, коли листок орхідеї дійсно може дати нову рослину та що потрібно для успішного укорінення.

Чи реально виростити повноцінну орхідею з одного листка

Орхідея не здатна розвинути нову рослину зі звичайного листка, адже він не містить точки росту. Є шанс лише тоді, коли листок зрізаний разом із частиною стебла, де зберігається спляча меристема — тканина, здатна дати початок новому пагону. Такий метод не вважається класичним і застосовується переважно як експеримент або спосіб реанімації.

Які орхідеї можна розмножувати листком

Найкраще цей спосіб працює для моноподіальних орхідей, що ростуть з однієї центральної точки:

фаленопсис;

ванда;

деякі дендробіуми.

Симподіальні орхідеї (каттлея, цимбідіум) практично не реагують на розмноження листком — для них підходять лише поділ куща або псевдобульби.

Як підготувати листок до укорінення

Для процесу потрібні: здоровий листок, стерильні інструменти та стабільний мікроклімат.

Зріз роблять із невеликим фрагментом стебла.

Обробляють вугіллям чи корицею.

За бажанням наносять цитокінінову пасту — вона стимулює пробудження меристеми.

Оптимальні умови: температура 22-26°С, вологість 70%+, чистий повітропроникний субстрат.

Створення умов для укорінення та догляд

Листок розміщують у контейнер із вологим сфагнумом або корою й накривають кришкою для створення мінітеплички. Важливо:

підтримувати стабільну вологість;

провітрювати тепличку;

уникати прямого сонця.

Перші корінці можуть з’явитися через 4-8 тижнів, іноді — через кілька місяців. Коли вони виростуть до 3-5 см, рослину пересаджують у прозорий горщик для орхідей.

