Какие новогодние украшения надо выбросить - сломанные, старые и опасные элементы декора

Во время подготовки к праздникам стоит проверить новогодний декор: сломанные, старые или опасные украшения могут испортить праздник и создать риски. Эксперты советуют, от чего следует избавиться уже сейчас.

Новини.LIVE делится советами, как безопасно обновить праздничные украшения и избежать опасных ситуаций.

Основные украшения, которые нужно убрать с праздника

Прежде всего стоит выбросить сломанные гирлянды и игрушки. Неработающие лампочки, оголенные провода или треснувшие элементы представляют риск возгорания и травм. Перед декорированием выделите время и пересмотрите все коробки с декором.

Опасны старые гирлянды

Нагреваются во время работы;

Имеют поврежденный или ломкий провод;

Не гарантируют безопасности.

Оптимальное решение — перейти на светодиодные гирлянды, которые не перегреваются и потребляют меньше энергии.

Декор на батарейках: на что обратить внимание

Любой элемент со сменными батарейками стоит осмотреть на наличие ржавчины, белого налета или липких следов. Коррозия может повредить декор и быть опасной при контакте с кожей. Предметы с признаками протекания нужно утилизировать.

Винтажные стеклянные украшения

Старые стеклянные игрушки имеют ценность, но даже небольшие сколы или микротрещины делают их опасными. Такие украшения лучше заменить современными аналогами или оставить только как декоративные элементы, которые не трогают дети.

