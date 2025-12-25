Відео
Головна Дім та город Небезпечний новорічний декор — які прикраси викинути вже зараз

Небезпечний новорічний декор — які прикраси викинути вже зараз

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 18:56
Які новорічні прикраси треба викинути - зламані, старі та небезпечні елементи декору
Прикрашена новорічна ялинка. Фото: Freepik

Під час підготовки до свят варто перевірити новорічний декор: зламані, старі або небезпечні прикраси можуть зіпсувати свято та створити ризики. Експерти радять, від чого слід позбутися вже зараз.

Новини.LIVE ділиться порадами, як безпечно оновити святкові прикраси та уникнути небезпечних ситуацій.

Читайте також:

Основні прикраси, які потрібно прибрати зі свята

Перш за все варто викинути зламані гірлянди та іграшки. Непрацюючі лампочки, оголені дроти чи тріснуті елементи становлять ризик загоряння та травм. Перед декоруванням виділіть час і перегляньте всі коробки з декором.

Небезпечні старі гірлянди

  • Нагріваються під час роботи;
  • Мають пошкоджений або ламкий дріт;
  • Не гарантують безпеки.

Оптимальне рішення — перейти на світлодіодні гірлянди, які не перегріваються й споживають менше енергії.

Декор на батарейках: на що звернути увагу

Будь-який елемент зі змінними батарейками варто оглянути на наявність іржі, білого нальоту чи липких слідів. Корозія може пошкодити декор і бути небезпечною при контакті зі шкірою. Предмети з ознаками протікання потрібно утилізувати.

Вінтажні скляні прикраси

Старі скляні іграшки мають цінність, але навіть невеликі сколи чи мікротріщини роблять їх небезпечними. Такі прикраси краще замінити сучасними аналогами або залишити лише як декоративні елементи, які не чіпають діти.

Ми пояснювали те, які добрива варто внести взимку та як правильно доглянути кущі лохини.

Також розповідали про те, як підвищити морозостійкість плодових культур.

Раніше повідомлялося про те, чому листя не опадає та чи потрібно щось робити взимку.

новорічна ялинка поради прикраси гірлянда Новий рік 2026
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
