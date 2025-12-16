Как обновить клубнику до 20 декабря без пересадки и обрезки

Одно действие до 20 декабря — и клубника весной как новая
Многие огородники каждый год пересаживают или обрезают клубнику, но есть более простой способ обновления кустов. Достаточно выполнить одну процедуру до 20 декабря — и растение восстановится само.
Новини.LIVE рассказывает, что сделать с клубникой зимой для хорошего урожая.
Почему не стоит пересаживать и обрезать клубнику зимой
Поздняя пересадка или сильная обрезка осенью ослабляют корневую систему клубники. В холодный период это повышает риск вымерзания и задерживает весенний старт роста. Гораздо эффективнее дать растению возможность подготовиться к зиме естественным путем.
Одна процедура до 20 декабря
До наступления стабильных морозов достаточно сделать легкое мульчирование:
- убрать сорняки и старую листву;
- накрыть грядку торфом, опилками или соломой;
- слой мульчи — 5-7 см;
- не засыпать сердцевину куста.
Почему мульчирование работает
Мульча удерживает влагу, защищает корни от морозов и создает комфортные условия для накопления питательных веществ. Благодаря этому клубника весной просыпается здоровой, быстро наращивает листья и не нуждается в дополнительном вмешательстве.
Преимущества метода
- Кусты обновляются сами по себе.
- Не требуются пересадка и обрезка.
- Корни надежно защищены от морозов.
- Весной растение быстро входит в плодоношение.
Мы уже писали о том, какой раствор помогает земле стать плодороднее к весне.
Ранее объясняли то, что стоит внести под озимый чеснок зимой для стабильного роста.
Подробнее рассказывали о том, какое средство помогает орхидее образовать новые цветоносы значительно быстрее.
Читайте Новини.LIVE!