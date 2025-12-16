Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Одно действие до 20 декабря — и клубника весной как новая

Одно действие до 20 декабря — и клубника весной как новая

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 14:22
Как обновить клубнику до 20 декабря без пересадки и обрезки
Урожай клубники в саду. Фото: Freepik

Многие огородники каждый год пересаживают или обрезают клубнику, но есть более простой способ обновления кустов. Достаточно выполнить одну процедуру до 20 декабря — и растение восстановится само.

Новини.LIVE рассказывает, что сделать с клубникой зимой для хорошего урожая.

Реклама
Читайте также:

Почему не стоит пересаживать и обрезать клубнику зимой

Поздняя пересадка или сильная обрезка осенью ослабляют корневую систему клубники. В холодный период это повышает риск вымерзания и задерживает весенний старт роста. Гораздо эффективнее дать растению возможность подготовиться к зиме естественным путем.

Одна процедура до 20 декабря

До наступления стабильных морозов достаточно сделать легкое мульчирование:

  • убрать сорняки и старую листву;
  • накрыть грядку торфом, опилками или соломой;
  • слой мульчи — 5-7 см;
  • не засыпать сердцевину куста.

Почему мульчирование работает

Мульча удерживает влагу, защищает корни от морозов и создает комфортные условия для накопления питательных веществ. Благодаря этому клубника весной просыпается здоровой, быстро наращивает листья и не нуждается в дополнительном вмешательстве.

Преимущества метода

  • Кусты обновляются сами по себе.
  • Не требуются пересадка и обрезка.
  • Корни надежно защищены от морозов.
  • Весной растение быстро входит в плодоношение.

Мы уже писали о том, какой раствор помогает земле стать плодороднее к весне.

Ранее объясняли то, что стоит внести под озимый чеснок зимой для стабильного роста.

Подробнее рассказывали о том, какое средство помогает орхидее образовать новые цветоносы значительно быстрее.

советы огород сад клубника эффективные способы
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации