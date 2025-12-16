Как обновить клубнику до 20 декабря без пересадки и обрезки

Урожай клубники в саду. Фото: Freepik

Многие огородники каждый год пересаживают или обрезают клубнику, но есть более простой способ обновления кустов. Достаточно выполнить одну процедуру до 20 декабря — и растение восстановится само.

Новини.LIVE рассказывает, что сделать с клубникой зимой для хорошего урожая.

Почему не стоит пересаживать и обрезать клубнику зимой

Поздняя пересадка или сильная обрезка осенью ослабляют корневую систему клубники. В холодный период это повышает риск вымерзания и задерживает весенний старт роста. Гораздо эффективнее дать растению возможность подготовиться к зиме естественным путем.

Одна процедура до 20 декабря

До наступления стабильных морозов достаточно сделать легкое мульчирование:

убрать сорняки и старую листву;

накрыть грядку торфом, опилками или соломой;

слой мульчи — 5-7 см;

не засыпать сердцевину куста.

Почему мульчирование работает

Мульча удерживает влагу, защищает корни от морозов и создает комфортные условия для накопления питательных веществ. Благодаря этому клубника весной просыпается здоровой, быстро наращивает листья и не нуждается в дополнительном вмешательстве.

Преимущества метода

Кусты обновляются сами по себе.

Не требуются пересадка и обрезка.

Корни надежно защищены от морозов.

Весной растение быстро входит в плодоношение.

