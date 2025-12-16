Відео
Головна Дім та город Одна дія до 20 грудня — і полуниця навесні як нова

Одна дія до 20 грудня — і полуниця навесні як нова

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 14:22
Як оновити полуницю до 20 грудня без пересадки й обрізки
Врожай полуниці в саду. Фото: Freepik

Багато городників щороку пересаджують або обрізають полуницю, але є простіший спосіб оновлення кущів. Достатньо виконати одну процедуру до 20 грудня — і рослина відновиться сама.

Новини.LIVE розповідає, що зробити з полуницею взимку для гарного врожаю.

Читайте також:

Чому не варто пересаджувати й обрізати полуницю взимку

Пізня пересадка або сильна обрізка восени послаблюють кореневу систему полуниці. У холодний період це підвищує ризик вимерзання та затримує весняний старт росту. Набагато ефективніше дати рослині можливість підготуватися до зими природним шляхом.

Одна процедура до 20 грудня

До настання стабільних морозів достатньо зробити легке мульчування:

  • прибрати бур’яни та старе листя;
  • накрити грядку торфом, тирсою або соломою;
  • шар мульчі — 5-7 см;
  • не засипати серцевину куща.

Чому мульчування працює

Мульча утримує вологу, захищає коріння від морозів і створює комфортні умови для накопичення поживних речовин. Завдяки цьому полуниця навесні прокидається здоровою, швидко нарощує листя та не потребує додаткового втручання.

Переваги методу

  • Кущі оновлюються самі.
  • Не потрібні пересадка й обрізка.
  • Коріння надійно захищене від морозів.
  • Навесні рослина швидко входить у плодоношення.

Ми вже писали про те, який розчин допомагає землі стати родючішою до весни.

Раніше пояснювали те, що варто внести під озимий часник узимку для стабільного росту.

Детальніше розповідали про те, який засіб допомагає орхідеї утворити нові квітконоси значно швидше.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
