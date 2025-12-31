Когда и как правильно обрезать рождественник после цветения, чтобы он обильно зацвел

Декабрист на окне. Фото: iStockphoto

Рождественник может цвести обильно десятки лет, но для этого ему нужен правильный уход. Одна простая процедура после цветения помогает омолодить растение и стимулирует появление новых бутонов.

Новини.LIVE объясняет, когда и как обрезать рождественник, чтобы он удивил в следующем году.

Зачем обрезать рождественник

Рождественник, или рождественский кактус, растет медленно, но с годами может сильно разрастаться. Обрезка помогает омолодить растение, улучшает циркуляцию воздуха между сегментами и стимулирует образование новых побегов, на которых и появляются цветы.

Когда лучше всего проводить обрезку

Самое удачное время — после завершения цветения, обычно в январе-феврале. Если этот момент пропущен, обрезку можно сделать весной. Главное правило — не вмешиваться во время активного цветения.

Как правильно обрезать рождественник

Придерживайтесь простых шагов:

увядшие цветы отщипывайте пальцами;

после цветения укоротите веточки на 1-2 сегмента;

отщипывайте или срезайте сегменты возле места соединения;

удалите сухие и пожелтевшие части;

через несколько дней после обрезки слегка опрыскайте растение.

Важные правила, чтобы не навредить

Не удаляйте более трети растения за один раз.

Не обрезайте одеревеневшие участки — они не отрастают.

Используйте чистые инструменты, чтобы избежать инфекций.

