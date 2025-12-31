Когда и как правильно обрезать рождественник после цветения, чтобы он обильно зацвел

Обрежьте рождественник в правильное время — результат удивит
Рождественник может цвести обильно десятки лет, но для этого ему нужен правильный уход. Одна простая процедура после цветения помогает омолодить растение и стимулирует появление новых бутонов.
Новини.LIVE объясняет, когда и как обрезать рождественник, чтобы он удивил в следующем году.
Зачем обрезать рождественник
Рождественник, или рождественский кактус, растет медленно, но с годами может сильно разрастаться. Обрезка помогает омолодить растение, улучшает циркуляцию воздуха между сегментами и стимулирует образование новых побегов, на которых и появляются цветы.
Когда лучше всего проводить обрезку
Самое удачное время — после завершения цветения, обычно в январе-феврале. Если этот момент пропущен, обрезку можно сделать весной. Главное правило — не вмешиваться во время активного цветения.
Как правильно обрезать рождественник
Придерживайтесь простых шагов:
- увядшие цветы отщипывайте пальцами;
- после цветения укоротите веточки на 1-2 сегмента;
- отщипывайте или срезайте сегменты возле места соединения;
- удалите сухие и пожелтевшие части;
- через несколько дней после обрезки слегка опрыскайте растение.
Важные правила, чтобы не навредить
- Не удаляйте более трети растения за один раз.
- Не обрезайте одеревеневшие участки — они не отрастают.
- Используйте чистые инструменты, чтобы избежать инфекций.
