Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Обрежьте рождественник в правильное время — результат удивит

Обрежьте рождественник в правильное время — результат удивит

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 18:49
Когда и как правильно обрезать рождественник после цветения, чтобы он обильно зацвел
Декабрист на окне. Фото: iStockphoto

Рождественник может цвести обильно десятки лет, но для этого ему нужен правильный уход. Одна простая процедура после цветения помогает омолодить растение и стимулирует появление новых бутонов.

Новини.LIVE объясняет, когда и как обрезать рождественник, чтобы он удивил в следующем году.

Реклама
Читайте также:

Зачем обрезать рождественник

Рождественник, или рождественский кактус, растет медленно, но с годами может сильно разрастаться. Обрезка помогает омолодить растение, улучшает циркуляцию воздуха между сегментами и стимулирует образование новых побегов, на которых и появляются цветы.

Когда лучше всего проводить обрезку

Самое удачное время — после завершения цветения, обычно в январе-феврале. Если этот момент пропущен, обрезку можно сделать весной. Главное правило — не вмешиваться во время активного цветения.

Как правильно обрезать рождественник

Придерживайтесь простых шагов:

  • увядшие цветы отщипывайте пальцами;
  • после цветения укоротите веточки на 1-2 сегмента;
  • отщипывайте или срезайте сегменты возле места соединения;
  • удалите сухие и пожелтевшие части;
  • через несколько дней после обрезки слегка опрыскайте растение.

Важные правила, чтобы не навредить

  • Не удаляйте более трети растения за один раз.
  • Не обрезайте одеревеневшие участки — они не отрастают.
  • Используйте чистые инструменты, чтобы избежать инфекций.

Мы объясняли то, что стоит рассыпать под смородину и как ухаживать за кустами.

Также рассказывали о том, как вырастить ароматный куст розмарина на подоконнике.

Ранее сообщалось о том, как подготовить окна к морозам и уменьшить расходы на отопление.

цветы советы эффективные способы обрезка декабрист
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации