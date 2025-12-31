Відео
Україна
Головна Дім та город Обріжте різдвяник у правильний час — результат здивує

Обріжте різдвяник у правильний час — результат здивує

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 18:49
Коли і як правильно обрізати різдвяник після цвітіння, щоб він рясно зацвів
Декабрист на вікні. Фото: iStockphoto

Різдвяник може цвісти рясно десятки років, але для цього йому потрібен правильний догляд. Одна проста процедура після цвітіння допомагає омолодити рослину та стимулює появу нових бутонів.

Новини.LIVE пояснює, коли й як обрізати різдвяник, щоб він здивував наступного року.

Читайте також:

Навіщо обрізати різдвяник

Різдвяник, або різдвяний кактус, росте повільно, але з роками може сильно розростатися. Обрізка допомагає омолодити рослину, покращує циркуляцію повітря між сегментами та стимулює утворення нових пагонів, на яких і з’являються квіти.

Коли найкраще проводити обрізку

Найвдаліший час — після завершення цвітіння, зазвичай у січні–лютому. Якщо цей момент пропущено, обрізку можна зробити навесні. Головне правило — не втручатися під час активного цвітіння.

Як правильно обрізати різдвяник

Дотримуйтеся простих кроків:

  • зів’ялі квіти відщипуйте пальцями;
  • після цвітіння вкоротіть гілочки на 1-2 сегменти;
  • відщипуйте або зрізайте сегменти біля місця з’єднання;
  • видаліть сухі та пожовклі частини;
  • через кілька днів після обрізки злегка обприскайте рослину.

Важливі правила, щоб не нашкодити

  • Не видаляйте більше третини рослини за один раз.
  • Не обрізайте задерев’янілі ділянки — вони не відростають.
  • Використовуйте чисті інструменти, щоб уникнути інфекцій.

Ми пояснювали те, що варто розсипати під смородину та як доглядати за кущами.

Також розповідали про те, як виростити духмяний кущ розмарину на підвіконні.

Раніше повідомлялося про те, як підготувати вікна до морозів і зменшити витрати на опалення.

квіти поради ефективні способи обрізання декабрист
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
