Что нельзя сажать возле малины на огороде, чтобы не испортить урожай — советы дачникам

Человек, который собирает урожай малины на огороде. Фото: Zielony Ogrodek

Правильное соседство на огороде — это один из главных секретов хорошего урожая малины, поэтому к этому надо подходить ответственно. Опытные дачники рассказали, какие растения категорически нельзя выращивать рядом с этими ягодными кустарниками, чтобы не испортить урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Что нельзя сажать рядом с малиной

Опытные дачники категорически не рекомендуют высаживать возле малины кусты клубники. Дело в том, что обе ягоды страдают от одних и тех же заболеваний. Речь идет о серой гнили, которая провоцирует гниение плодов, и вертициллезном увядании, которое вызывает засыхание кустов.

Также клубника с малиной страдают от одинаковых вредителей, которые атакуют растения и разносят грибковые болезни. Речь идет о таких насекомых-вредителях, как тля, долгоносик и малиново-земляничный долгоносик.

Урожай малины и клубники на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

А еще оба растения конкурируют за питательные элементы и место на участке, поскольку у них похожая корневая система в верхнем слое почвы. Именно поэтому клубника с малиной будут настоящими конкурентами, а это приведет к истощению почвы и снижению урожайности.

Кроме того, малина быстро разрастается, поэтому заглушает кусты клубники, в результате чего они перестают давать урожай.

Какие еще растения не стоит сажать возле малины

Кроме клубники, рядом с малиной категорически не рекомендуется выращивать такие культуры, как:

Виноград, который замедляет рост и развитие малины

Редиска с петрушкой, которые плохо влияют на рост кустов и привкус ягод

Облепиха, жасмин и бузина, которые конкурируют с малиной за влагу и питательные элементы

Черника и голубика, которые конкурируют за ресурсы

Баклажаны и картофель, которые распространяют корневую гниль

Помидоры и перец, которые могут заразить малину вертициллезной корневой гнилью

