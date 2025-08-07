Видео
Никогда не сажайте это возле малины на огороде — советы

Никогда не сажайте это возле малины на огороде — советы

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 07:32
Что нельзя сажать возле малины на огороде, чтобы не испортить урожай — советы дачникам
Человек, который собирает урожай малины на огороде. Фото: Zielony Ogrodek

Правильное соседство на огороде — это один из главных секретов хорошего урожая малины, поэтому к этому надо подходить ответственно. Опытные дачники рассказали, какие растения категорически нельзя выращивать рядом с этими ягодными кустарниками, чтобы не испортить урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Что нельзя сажать рядом с малиной

Опытные дачники категорически не рекомендуют высаживать возле малины кусты клубники. Дело в том, что обе ягоды страдают от одних и тех же заболеваний. Речь идет о серой гнили, которая провоцирует гниение плодов, и вертициллезном увядании, которое вызывает засыхание кустов.

Также клубника с малиной страдают от одинаковых вредителей, которые атакуют растения и разносят грибковые болезни. Речь идет о таких насекомых-вредителях, как тля, долгоносик и малиново-земляничный долгоносик.

Коллаж
Урожай малины и клубники на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

А еще оба растения конкурируют за питательные элементы и место на участке, поскольку у них похожая корневая система в верхнем слое почвы. Именно поэтому клубника с малиной будут настоящими конкурентами, а это приведет к истощению почвы и снижению урожайности.

Кроме того, малина быстро разрастается, поэтому заглушает кусты клубники, в результате чего они перестают давать урожай.

Какие еще растения не стоит сажать возле малины

Кроме клубники, рядом с малиной категорически не рекомендуется выращивать такие культуры, как:

  • Виноград, который замедляет рост и развитие малины
  • Редиска с петрушкой, которые плохо влияют на рост кустов и привкус ягод
  • Облепиха, жасмин и бузина, которые конкурируют с малиной за влагу и питательные элементы
  • Черника и голубика, которые конкурируют за ресурсы
  • Баклажаны и картофель, которые распространяют корневую гниль
  • Помидоры и перец, которые могут заразить малину вертициллезной корневой гнилью

Напомним, мы писали о том, как ни в коем случае нельзя обрезать малину на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, какой сорт малины стоит посадить на огороде для большого урожая.

Также мы сообщали о том, как можно защитить малину на огороде от вредителей.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
