Що не можна садити біля малини на городі, щоб не зіпсувати врожай — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай малини на городі. Фото: Zielony Ogrodek

Правильне сусідство на городі — це один з головних секретів гарного врожаю малини, тому до цього треба підходити відповідально. Досвідчені дачники розповіли, які рослини категорично не можна вирощувати поруч з цими ягідними чагарниками, щоб не зіпсувати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Що не можна садити поруч із малиною

Досвідчені дачники категорично не рекомендують висаджувати біля малини кущі полуниці. Річ у тім, що обидві ягоди страждають від одних і тих самих захворювань. Йдеться про сіру гниль, яка провокує гниття плодів, і вертицильозне в’янення, яка викликає засихання кущів.

Також полуниця з малиною страждають від однакових шкідників, які атакують рослини й розносять грибкові хвороби. Йдеться про таких комах-шкідників, як попелиця, довгоносик і малиново-суничний довгоносик.

Врожай малини і полуниці на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

А ще обидві рослини конкурують за поживні елементи та місце на ділянці, оскільки в них схожа коренева система у верхньому шарі ґрунту. Саме тому полуниця з малиною будуть справжніми конкурентами, а це призведе до виснаження ґрунту і зниження врожайності.

Крім того, малина швидко розростається, тому заглушає кущі полуниці, в результаті чого вони перестають давати врожай.

Які ще рослини не варто садити біля малини

Крім полуниці, поруч з малиною категорично не рекомендується вирощувати такі культури, як:

Виноград, який сповільнює ріст і розвиток малини

Редиска з петрушкою, які погано впливають на ріст кущів і присмак ягід

Обліпиха, жасмин і бузина, які конкурують з малиною за вологу і поживні елементи

Чорниця і лохина, які конкурують за ресурси

Баклажани та картопля, які розповсюджують кореневу гниль

Помідори й перець, які можуть заразити малину вертицильозною кореневою гниллю

Нагадаємо, ми писали про те, як ні в якому разі не можна обрізати малину на городі.

Раніше ми розповідали про те, який сорт малини варто посадити на городі для великого врожаю.

Також ми повідомляли про те, як можна захистити малину на городі від шкідників.