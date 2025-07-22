Чому малина почала засихати — як можна врятувати врожай, поради дачникам

Засохлий кущ малини на городі та врожай цієї ягоди. Фото: колаж Новини.LIVE

Останнім часом багато дачників помічають, що на їхньому городі починає засихати малина, а це суттєво впливає на врожай. Дізнайтеся, з яких причин виникає ця проблема і що потрібно обов’язково зробити, щоб вчасно врятувати ягідні чагарники на ділянці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Малина — це смачна літня ягода, якою любить насолоджуватися багато людей. Але інколи на ній з’являється неприємне явище — вона починає просто засихати. На це є вагомі причини, про які варто знати, щоб вчасно врятувати врожай.

Врожай стиглої малини на городі. Фото: Pinterest

Щоб не втратити можливість посмакувати ці ягоди, дізнайтеся, що стає причинами виникнення цієї проблеми і що потрібно робити, щоб виправити це. Лише так ви можете врятувати врожай на малинових кущах від засихання.

Кущ малини на городі, який висох. Фото: Decorexpro

Чому засихають ягоди на малинових кущах — що з цим робити

Дефіцит вологи

Малина дуже любить вологу, тому коли надворі спекотно і їм не вистачає води, пагони повільніше ростуть, листя стає дрібним, жовтіє і осипається. В результаті ягоди на малинових кущах починають засихати, втрачають соковитість і присмак.

Щоб це виправити, у період активного плодоношення малини обов’язково регулярно поливайте рослини.

Наявність шкідників

Також малина може засихати через те, що вона постраждала від такого шкідника, як борозняк. Це личинка хруща, яка псує кореневу систему малинового чагарника. А ще кущі страждають від капустянки, яка підгризає їхнє коріння.

Щоб врятувати рослини від шкідників, полийте їх сумішшю таких інгредієнтів, як:

Нашатирний спирт — 0,5 пляшки

Вода — одне відро

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно підживити малину на городі в липні 2025 року.

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