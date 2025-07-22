Почему малина начала засыхать — как можно спасти урожай, советы дачникам

Засохший куст малины на огороде и урожай этой ягоды. Фото: коллаж Новини.LIVE

В последнее время многие дачники замечают, что на их огороде начинает засыхать малина, а это существенно влияет на урожай. Узнайте, по каким причинам возникает эта проблема и что нужно обязательно сделать, чтобы вовремя спасти ягодные кустарники на участке.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

Малина — это вкусная летняя ягода, которой любит наслаждаться многие люди. Но иногда на ней появляется неприятное явление — она начинает просто засыхать. На это есть веские причины, о которых следует знать, чтобы вовремя спасти урожай.

Урожай спелой малины на огороде. Фото: Pinterest

Чтобы не упустить возможность насладиться этими ягодами, узнайте, что становится причинами возникновения этой проблемы и что нужно делать, чтобы исправить это. Только так вы можете спасти урожай на малиновых кустах от засыхания.

Куст малины на огороде, который высох. Фото: Decorexpro

Почему засыхают ягоды на малиновых кустах — что с этим делать

Дефицит влаги

Малина очень любит влагу, поэтому когда на улице жарко и им не хватает воды, побеги медленнее растут, листья становятся мелкими, желтеют и осыпаются. В результате ягоды на малиновых кустах начинают засыхать, теряют сочность и привкус.

Чтобы это исправить, в период активного плодоношения малины обязательно регулярно поливайте растения.

Наличие вредителей

Также малина может засыхать из-за того, что она пострадала от такого вредителя, как борозняк. Это личинка майского жука, которая портит корневую систему малинового кустарника. А еще кусты страдают от медведки, которая подгрызает их корни.

Чтобы спасти растения от вредителей, полейте их смесью таких ингредиентов, как:

Нашатырный спирт — 0,5 бутылки

Вода — одно ведро

Напомним, мы писали о том, чем нужно подкормить малину на огороде в июле 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, как надо обрезать малину, чтобы увеличить урожай в три раза.

Также мы сообщали о том, как можно защитить малиновые кусты на огороде от вредителей.