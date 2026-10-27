Женщина на кухне моет кастрюли. Фото: depositphotos.com

Даже качественные кастрюли из нержавейки со временем теряют свой блеск. На металле появляются тусклые пятна, разводы от воды и следы жира. Но не нужно покупать дорогие средства. Ведь вернуть посуде опрятный вид поможет один продукт, который есть почти на каждой кухне.

Новини.LIVE со ссылкой на Diario Uno рассказывает, как вернуть блеск кастрюле из нержавейки без химии.

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Чем очистить кастрюли из нержавейки

Настоящее суперсредство для чистки — обычная мука. Она способна впитывать остатки влаги и жира, а ее мелкие частицы помогают деликатно полировать металлическую поверхность.

Для кастрюли среднего размера понадобится всего 2–3 ст. л. пшеничной или кукурузной муки. Также подготовьте чистую сухую салфетку из микрофибры.

Чтобы почистить кастрюлю из нержавейки, выполните несколько простых действий:

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Тщательно вымойте посуду обычным моющим средством, чтобы удалить остатки пищи и жира. Насухо вытрите кастрюлю, чтобы мука не превратилась в липкое тесто. Равномерно рассыпьте 2–3 ст. л. муки по участкам, которые хотите отполировать. Возьмите сухую микрофибру и осторожно натирайте металл круговыми движениями. Если на поверхности заметны линии заводской шлифовки, лучше двигаться вдоль них. Удалите остатки муки сухой салфеткой или вытряхните их в мусорное ведро.

Мука подходит в первую очередь для легкой полировки уже вымытой посуды. Она не удалит застарелый нагар, толстый слой жира или стойкий известковый налет.

Также важно использовать только чистую микрофибру, без песчинок и других твердых частиц, которые могут поцарапать нержавейку.

А чтобы кастрюли дольше оставались блестящими, после каждой мойки вытирайте их насухо. Именно капли воды, высыхая на металле, часто оставляют неприглядные белесые разводы.

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