Мужчина режет помидор острым ножом. Фото: magnific.com

Еще вчера нож легко нарезал помидоры, а сегодня лишь сминает кожицу и портит аккуратные ломтики. Когда точилки нет под рукой, помочь могут обычная керамическая чашка и сода.

Домашним лайфхаком поделилась Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Как заточить нож с помощью чашки и соды

Переверните керамическую чашку, и вы увидите небольшое шероховатое кольцо без глазури. Эта поверхность способна выполнять роль импровизированного точильного камня. Она достаточно твердая, поэтому при трении постепенно снимает микроскопические частицы металла с лезвия.

Для домашней заточки вам понадобятся:

керамическая чашка с шероховатым кольцом на дне;

небольшое количество пищевой соды;

несколько капель растительного масла.

Что делать:

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Переверните чашку вверх дном и поставьте ее на устойчивую нескользящую поверхность. Нанесите на шероховатое кольцо совсем немного масла. Посыпьте небольшим количеством соды. Правильно расположите нож. Приложите лезвие к шероховатому кольцу под углом примерно 20 градусов. Медленно проводите режущей кромкой по керамике от основания лезвия до кончика, сохраняя одинаковый наклон. Не давите слишком сильно и направляйте движения от себя. Сделайте примерно 10–15 плавных движений с одной стороны ножа, а затем столько же с другой. По завершении тщательно вымойте и вытрите лезвие, чтобы удалить остатки соды, масла и металлической пыли.

Лучше всего этот трюк подходит для обычных кухонных ножей, которые лишь немного затупились. Если же режущая кромка сильно изношена или имеет зазубрины, чашка не заменит специального точильного камня.

Не стоит регулярно использовать чашку для заточки дорогих или деликатных ножей. Неравномерная керамическая поверхность может повредить тонкую режущую кромку, особенно если неправильно держать угол.

Как проверить, стал ли нож острее

Самый простой способ проверить результат — попробовать нарезать спелый помидор. Хорошо заточенный нож легко проходит сквозь тонкую кожицу, не раздавливая мякоть. Если раньше лезвие скользило по поверхности, а теперь делает ровный срез, значит, процедура помогла.

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