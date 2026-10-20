Чоловік нарізає помідор гострим ножем. Фото: magnific.com

Ще вчора ніж легко нарізав помідори, а сьогодні лише зминає шкірку й псує акуратні скибочки. Коли точилки немає під рукою, допомогти може звичайна керамічна чашка та сода.

Домашнім лайфхаком поділилась Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Як наточити ніж за допомогою чашки та соди

Переверніть керамічну чашку і ви побачите невелике шорстке кільце без глазурі. Ця поверхня здатна виконувати роль імпровізованого точильного каменя. Вона достатньо тверда, тому під час тертя поступово знімає мікроскопічні частинки металу з леза.

Для домашнього заточування вам знадобляться:

керамічна чашка із шорстким кільцем на дні;

невелика кількість харчової соди;

кілька крапель рослинної олії.

Що робити:

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Переверніть чашку догори дном і поставте її на стійку нековзку поверхню. Нанесіть на шорстке кільце зовсім трохи олії. Присипте невеликою кількістю соди. Правильно розташувати ніж. Прикладіть лезо до шорсткого кільця під кутом приблизно 20 градусів. Повільно проводьте ріжучою крайкою по кераміці від основи леза до кінчика, зберігаючи однаковий нахил. Не тисніть занадто сильно й спрямовуйте рухи від себе. Зробіть приблизно 10–15 плавних рухів з одного боку ножа, а потім стільки ж з іншого. Після завершення ретельно вимийте та витріть лезо, щоб видалити залишки соди, олії й металевий пил.

Найкраще такий трюк підходить для звичайних кухонних ножів, які лише трохи затупилися. Якщо ж ріжуча крайка сильно зношена або має щербини, чашка не замінить спеціального точильного каменя.

Не варто регулярно використовувати чашку для заточування дорогих або делікатних ножів. Нерівномірна керамічна поверхня може пошкодити тонку ріжучу крайку, особливо якщо неправильно тримати кут.

Як перевірити, чи став ніж гострішим

Найпростіший спосіб перевірити результат — спробувати нарізати стиглий помідор. Добре заточений ніж легко проходить крізь тонку шкірку, не розчавлюючи м'якоть. Якщо раніше лезо ковзало по поверхні, а тепер робить рівний зріз, значить, процедура допомогла.

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