Жінка на кухні миє каструлі. Фото: depositphotos.com

Навіть якісні каструлі з нержавійки з часом втрачають свій блиск. На металі з'являються тьмяні плями, розводи від води та сліди жиру. Але не потрібно купувати дорогі засоби. Адже повернути посуду охайний вигляд допоможе один продукт, який є майже на кожній кухні.

Новини.LIVE з посиланням на Diario Uno розповідає, як повернути блиск каструлі з нержавійки без хімії.

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Чим очистити каструлі з нержавійки

Справжній суперзасіб для чищення — звичайне борошно. Воно здатне поглинати залишки вологи та жиру, а його дрібні частинки допомагають делікатно полірувати металеву поверхню.

Для каструлі середнього розміру знадобиться лише 2–3 ст. л. пшеничного або кукурудзяного борошна. Також підготуйте чисту суху серветку з мікрофібри.

Щоб почистити каструлю з нержавійки, виконайте кілька простих дій:

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Ретельно вимийте посуд звичайним засобом для миття, щоб прибрати залишки їжі та жиру. Насухо витріть каструлю, щоб борошно не перетворилося на липке тісто. Рівномірно розсипте 2–3 ст. л. борошна по ділянках, які хочете відполірувати. Візьміть суху мікрофібру та обережно натирайте метал круговими рухами. Якщо на поверхні помітні лінії заводського шліфування, краще рухатися вздовж них. Приберіть залишки борошна сухою серветкою або струсіть їх у смітник.

Борошно підходить насамперед для легкого полірування вже вимитого посуду. Воно не видалить застарілий нагар, товстий шар жиру чи стійкий вапняний наліт.

Також важливо використовувати лише чисту мікрофібру, без піщинок та інших твердих частинок, які можуть подряпати нержавійку.

А щоб каструлі довше залишалися блискучими, після кожного миття витирайте їх насухо. Саме краплі води, висихаючи на металі, часто залишають непривабливі білясті розводи.

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