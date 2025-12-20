Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Не ждите последнего дня — как подготовить дом к Рождеству

Не ждите последнего дня — как подготовить дом к Рождеству

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 20:00
Как подготовить дом к Рождеству - что нужно сделать заранее
Украшенная елка к праздникам. Фото: Freepik

Подготовка к Рождеству часто превращается в хаос, если делать все в последний момент. Но заблаговременный план поможет навести порядок в доме, подготовить гостей и сохранить праздничное настроение без стресса.

Новини.LIVE рассказывает, какие шаги стоит выполнить до Рождества, чтобы встретить праздник спокойно, красиво и организованно.

Реклама
Читайте также:

Наведите порядок в доме и обновите декор

Перед праздниками стоит тщательно убрать дом и пересмотреть старые украшения. Проверьте гирлянды, целостность игрушек и замените поврежденный декор. Так вы создадите приятную атмосферу и избежите неприятных моментов накануне праздника.

Подготовьте пространство для гостей

Продумайте места для сидения, отдыха и ночлега. Проверьте, хватает ли стульев, посуды, постельного белья и полотенец. Это позволит встретить семью и друзей без суеты в последнюю минуту.

Проверьте технику и посуду

Перед большим праздничным приготовлением стоит удостовериться, что вся техника работает исправно. Проверьте духовку, холодильник, микроволновку и количество тарелок и бокалов. Это убережет от неудобств во время готовки и сервировки.

Подготовьтесь по традициям

Перед Рождеством продолжается пост, что помогает настроиться духовно. В доме ставят дидух, готовят 12 постных блюд и чтят память предков. А в сам день праздника идут в церковь и колядуют — это дарит атмосферу единства и спокойствия.

Мы уже рассказывали о том, какие удобрения стоит внести зимой и как правильно ухаживать за кустами голубики.

Также ранее объясняли то, как быстро определить самые сладкие и сочные апельсины.

Подробнее мы рассказывали о том, как повысить морозостойкость плодовых культур.

Рождество советы дом эффективные способы подготовка Новый год 2026
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации