Как подготовить дом к Рождеству - что нужно сделать заранее

Не ждите последнего дня — как подготовить дом к Рождеству
Подготовка к Рождеству часто превращается в хаос, если делать все в последний момент. Но заблаговременный план поможет навести порядок в доме, подготовить гостей и сохранить праздничное настроение без стресса.
Новини.LIVE рассказывает, какие шаги стоит выполнить до Рождества, чтобы встретить праздник спокойно, красиво и организованно.
Наведите порядок в доме и обновите декор
Перед праздниками стоит тщательно убрать дом и пересмотреть старые украшения. Проверьте гирлянды, целостность игрушек и замените поврежденный декор. Так вы создадите приятную атмосферу и избежите неприятных моментов накануне праздника.
Подготовьте пространство для гостей
Продумайте места для сидения, отдыха и ночлега. Проверьте, хватает ли стульев, посуды, постельного белья и полотенец. Это позволит встретить семью и друзей без суеты в последнюю минуту.
Проверьте технику и посуду
Перед большим праздничным приготовлением стоит удостовериться, что вся техника работает исправно. Проверьте духовку, холодильник, микроволновку и количество тарелок и бокалов. Это убережет от неудобств во время готовки и сервировки.
Подготовьтесь по традициям
Перед Рождеством продолжается пост, что помогает настроиться духовно. В доме ставят дидух, готовят 12 постных блюд и чтят память предков. А в сам день праздника идут в церковь и колядуют — это дарит атмосферу единства и спокойствия.
