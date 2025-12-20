Как подготовить дом к Рождеству - что нужно сделать заранее

Украшенная елка к праздникам. Фото: Freepik

Подготовка к Рождеству часто превращается в хаос, если делать все в последний момент. Но заблаговременный план поможет навести порядок в доме, подготовить гостей и сохранить праздничное настроение без стресса.

Новини.LIVE рассказывает, какие шаги стоит выполнить до Рождества, чтобы встретить праздник спокойно, красиво и организованно.

Наведите порядок в доме и обновите декор

Перед праздниками стоит тщательно убрать дом и пересмотреть старые украшения. Проверьте гирлянды, целостность игрушек и замените поврежденный декор. Так вы создадите приятную атмосферу и избежите неприятных моментов накануне праздника.

Подготовьте пространство для гостей

Продумайте места для сидения, отдыха и ночлега. Проверьте, хватает ли стульев, посуды, постельного белья и полотенец. Это позволит встретить семью и друзей без суеты в последнюю минуту.

Проверьте технику и посуду

Перед большим праздничным приготовлением стоит удостовериться, что вся техника работает исправно. Проверьте духовку, холодильник, микроволновку и количество тарелок и бокалов. Это убережет от неудобств во время готовки и сервировки.

Подготовьтесь по традициям

Перед Рождеством продолжается пост, что помогает настроиться духовно. В доме ставят дидух, готовят 12 постных блюд и чтят память предков. А в сам день праздника идут в церковь и колядуют — это дарит атмосферу единства и спокойствия.

