Україна
Головна Дім та город Не чекайте останнього дня — як підготувати дім до Різдва

Не чекайте останнього дня — як підготувати дім до Різдва

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 20:00
Як підготувати дім до Різдва - що потрібно зробити заздалегідь
Прикрашена ялинка до свят. Фото: Freepik

Підготовка до Різдва часто перетворюється на хаос, якщо робити все в останній момент. Але завчасний план допоможе навести лад у домі, підготувати гостей і зберегти святковий настрій без стресу.

Новини.LIVE розповідає, які кроки варто виконати до Різдва, щоб зустріти свято спокійно, красиво та організовано.

Читайте також:

Наведіть лад у домі та оновіть декор

Перед святами варто ретельно прибрати оселю та переглянути старі прикраси. Перевірте гірлянди, цілісність іграшок і замініть пошкоджений декор. Так ви створите приємну атмосферу й уникнете неприємних моментів напередодні свята.

Підготуйте простір для гостей

Продумайте місця для сидіння, відпочинку та ночівлі. Перевірте, чи вистачає стільців, посуду, постільної білизни та рушників. Це дозволить зустріти сім’ю та друзів без метушні в останню хвилину.

Перевірте техніку та посуд

Перед великим святковим приготуванням варто впевнитися, що вся техніка працює справно. Перевірте духовку, холодильник, мікрохвильовку та кількість тарілок і келихів. Це вбереже від незручностей під час готування та сервірування.

Підготуйтеся за традиціями

Перед Різдвом триває піст, що допомагає налаштуватися духовно. У домі ставлять дідух, готують 12 пісних страв і шанують пам’ять предків. А у сам день свята йдуть до церкви та колядують — це дарує атмосферу єдності та спокою.

Різдво поради будинок ефективні способи підготовка Новий рік 2026
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
