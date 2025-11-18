Как защитить малину от осенних заморозков - советы для сохранения урожая и ягод

Не потеряйте урожай малины — защитите ее от холода
Осенние морозы могут испортить остатки урожая малины: спелые ягоды быстро замерзают, тогда как зеленые плоды обычно выдерживают легкие минусы. Главное — правильно защитить кусты в период похолоданий.
Новини.LIVE объясняет, как сохранить урожай и что делать с кустами во время похолодания.
Что делать со спелыми ягодами
Спелая малина самая чувствительная к холоду, поэтому перед резким похолоданием все созревшие плоды нужно собрать сразу — они не выдерживают даже коротких минусовых температур, быстро становятся водянистыми и теряют качество.
Как спасать зеленые ягоды
Завязи и зеленые плоды выдерживают до -2°C, но если их много и похолодание внезапное, можно использовать простой прием:
- срезать плодоносящие побеги с ягодами;
- поставить их в ведро или емкость с водой;
- дать плодам созреть благодаря питанию, продолжающему поступать из листьев и веток.
Как укрыть кусты от морозов
Для защиты малины на ночь подойдут укрывные материалы, которые удерживают тепло и защищают от минусовой температуры:
- спанбонд;
- агроволокно;
- пленка.
Уход после похолодания
После заморозков стоит осмотреть кусты и удалить поврежденные побеги, чтобы не допустить развития гнили. Также важно следить за прогнозом: в ноябре температура резко меняется, поэтому укрывной материал лучше держать наготове.
