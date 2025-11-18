Как защитить малину от осенних заморозков - советы для сохранения урожая и ягод

Кусты малины в саду. Фото: Pixabay

Осенние морозы могут испортить остатки урожая малины: спелые ягоды быстро замерзают, тогда как зеленые плоды обычно выдерживают легкие минусы. Главное — правильно защитить кусты в период похолоданий.

Новини.LIVE объясняет, как сохранить урожай и что делать с кустами во время похолодания.

Что делать со спелыми ягодами

Спелая малина самая чувствительная к холоду, поэтому перед резким похолоданием все созревшие плоды нужно собрать сразу — они не выдерживают даже коротких минусовых температур, быстро становятся водянистыми и теряют качество.

Как спасать зеленые ягоды

Завязи и зеленые плоды выдерживают до -2°C, но если их много и похолодание внезапное, можно использовать простой прием:

срезать плодоносящие побеги с ягодами;

поставить их в ведро или емкость с водой;

дать плодам созреть благодаря питанию, продолжающему поступать из листьев и веток.

Как укрыть кусты от морозов

Для защиты малины на ночь подойдут укрывные материалы, которые удерживают тепло и защищают от минусовой температуры:

спанбонд;

агроволокно;

пленка.

Уход после похолодания

После заморозков стоит осмотреть кусты и удалить поврежденные побеги, чтобы не допустить развития гнили. Также важно следить за прогнозом: в ноябре температура резко меняется, поэтому укрывной материал лучше держать наготове.

