Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Не загубіть врожай малини — захистіть її від холоду

Не загубіть врожай малини — захистіть її від холоду

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 22:33
Оновлено: 21:12
Як захистити малину від осінніх заморозків - поради для збереження врожаю та ягід
Кущі малини в саду. Фото: Pixabay

Осінні морози можуть зіпсувати залишки врожаю малини: стиглі ягоди швидко замерзають, тоді як зелені плоди зазвичай витримують легкі мінуси. Головне — правильно захистити кущі у період похолодань.

Новини.LIVE пояснює, як зберегти врожай і що робити з кущами під час похолодання.

Реклама
Читайте також:

Що робити зі стиглими ягодами

Стигла малина найчутливіша до холоду, тому перед різким похолоданням усі дозрілі плоди потрібно зібрати одразу — вони не витримують навіть коротких мінусових температур, швидко стають водянистими та втрачають якість.

Як рятувати зелені ягоди

Зав’язі та зелені плоди витримують до -2°C, але якщо їх багато й похолодання раптове, можна використати простий спосіб:

  • зрізати родючі пагони з ягодами;
  • поставити їх у відро або посудину з водою;
  • дати плодам дозріти завдяки живленню, що продовжує надходити з листя та гілок.

Як укрити кущі від морозів

Для захисту малини на ніч підійдуть покривні матеріали, які утримують тепло та захищають від мінусової температури:

  • спанбонд;
  • агроволокно;
  • плівка.

Догляд після похолодання

Після заморозків варто оглянути кущі й видалити ушкоджені пагони, щоб не допустити розвитку гнилі. Також важливо стежити за прогнозом: у листопаді температура різко змінюється, тому укривний матеріал краще тримати напоготові.

Ми вже писали про те, як посадити кабачки восени так, щоб навесні отримати дружні сходи.

Раніше повідомлялося, що робити господарям, які не встигли обробити сад восени.

Також ми пояснювали, яку падалицю можна відправляти в компост, а яку обов’язково треба утилізувати.

морози поради город сад малина
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації