Як захистити малину від осінніх заморозків - поради для збереження врожаю та ягід

Осінні морози можуть зіпсувати залишки врожаю малини: стиглі ягоди швидко замерзають, тоді як зелені плоди зазвичай витримують легкі мінуси. Головне — правильно захистити кущі у період похолодань.

Новини.LIVE пояснює, як зберегти врожай і що робити з кущами під час похолодання.

Що робити зі стиглими ягодами

Стигла малина найчутливіша до холоду, тому перед різким похолоданням усі дозрілі плоди потрібно зібрати одразу — вони не витримують навіть коротких мінусових температур, швидко стають водянистими та втрачають якість.

Як рятувати зелені ягоди

Зав’язі та зелені плоди витримують до -2°C, але якщо їх багато й похолодання раптове, можна використати простий спосіб:

зрізати родючі пагони з ягодами;

поставити їх у відро або посудину з водою;

дати плодам дозріти завдяки живленню, що продовжує надходити з листя та гілок.

Як укрити кущі від морозів

Для захисту малини на ніч підійдуть покривні матеріали, які утримують тепло та захищають від мінусової температури:

спанбонд;

агроволокно;

плівка.

Догляд після похолодання

Після заморозків варто оглянути кущі й видалити ушкоджені пагони, щоб не допустити розвитку гнилі. Також важливо стежити за прогнозом: у листопаді температура різко змінюється, тому укривний матеріал краще тримати напоготові.

