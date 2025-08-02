Как можно улучшить урожай гнилыми яблоками — советы садоводам

Человек, который держит гнилое яблоко на дереве. Фото: Decorexpro

Не обязательно сразу же выбрасывать сгнившие яблоки, поскольку в них есть много пользы, поэтому лучше их использовать на огороде. Опытные дачники рассказали, что можно полезного сделать из гнилых фруктов, чтобы принести пользу своему будущему урожаю на участке.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Приготовление компоста

Дачники с опытом говорят, что яблоки, которые уже стали гнилыми, можно отправить на компост. В таком случае они будут медленно разлагаться, тем самым, отдавая почве большое количество питательных элементов

Но в таком случае следует чередовать гнилые яблоки с другими органическими компонентами, с мелкими ветками и картоном.

Опавшие гнилые яблоки на земле. Фото: Medium

Приготовление удобрения

Еще такие "отходы" можно использовать на мгновенную подкормку растений на огороде. Для этого вам нужно мелко порезать гнилые яблоки и залить их водой, а чтобы удобрение было более эффективным, добавьте туда еще крапивы или другой травы. Чтобы правильно приготовить смесь, возьмите такие ингредиенты, как:

Гнилые яблоки — две части

Зелень — одна часть

Вода — три части + шесть-семь частей для разбавления

Смешайте эти ингредиенты и оставьте смесь настояться на пять-семь дней, а затем процедите ее и добавьте еще воды. Поливайте растения под корень, чтобы они давали лучший урожай.

Утепление грядок и подкормка деревьев с кустами

Гнилые фрукты можно закапывать под грушей, абрикосом, вишней, смородиной и крыжовником. А еще можно утеплять грядки, особенно если яблоки лишь частично гнилые.

Испорченные яблоки на траве. Фото: Pixabay

Привлечение ос и насекомых

Дело в том, что гнилые яблоки пахнут брожением, а это привлекает внимание определенных видов насекомых, в частности ос. Просто положите вокруг плодовых деревьев несколько испорченных яблок, чтобы часть вредителей сначала летела к ним. Так можно избежать потери урожая из-за вредителей.

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