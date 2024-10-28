Де тримати яблука, щоб вони не згнили — корисні поради

Садівник, який тримає зібраний врожай яблук. Фото: Freepik

Не секрет, що яблука — це справжнє джерело вітамінів, тому їх важливо додавати до свого раціону харчування. Якщо на вашій дачній ділянці ростуть яблуні, які гарно вродили, а ви хочете їх надовше залишити свіжими, досвідчені садівники розповіли, де їх краще зберігати.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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В якому місці варто зберігати яблука

Якщо ви хочете надовше залишити свої яблука в свіжому вигляді, тоді зберігайте їх у холодильнику, а саме — у відділенні для фруктів і овочів. Річ у тому, що яблука краще зберігаються в умовах температури від нуля до чотирьох градусів тепла.

Якщо ви створите такі умови, то зможете залишити яблука свіжими до декількох тижнів, а деякі сорти — до декількох місяців. Однак пам’ятайте, що яблукам потрібен високий рівень вологості, тому краще тримайте їх у пластикових пакетах з декількома отворами або в спеціальних контейнерах для фруктів.

Багато яблук у холодильнику. Фото: Food Republic

Де ще можна тримати яблука

Дачники із досвідом дозволяють зберігати ці фрукти в підвалі, однак, він повинен бути добре вентильованим. Але якщо у вас немає можливості тримати яблука або немає погребу, можете зберігати яблука в коморі. Однак у такому місці яблука можуть зберігатися до одного тижня.

Зберігання врожаю яблук. Фото: Pixabay

Як правильно зберігати яблука

З яблук виходить газ етилен, який пришвидшує процес достигання і псування фруктів біля них, тому їх краще тримати якнайдалі від інших продуктів. Стежте постійно за пошкодженням або ознаками гниття і не мийте яблука доти, доки ви не будете їх їсти, щоб на них не з’явилася пліснява від надмірної вологи.

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