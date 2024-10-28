Где держать яблоки, чтобы они не сгнили — полезные советы

Садовник, держащий собранный урожай яблок. Фото: Freepik

Не секрет, что яблоки — это настоящий источник витаминов, поэтому их важно добавлять в свой рацион питания. Если на вашем дачном участке растут яблони, которые хорошо уродили, а вы хотите их надольше оставить свежими, опытные садоводы рассказали, где их лучше хранить.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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В каком месте следует хранить яблоки

Если вы хотите надольше оставить свои яблоки в свежем виде, тогда храните их в холодильнике, а именно — в отделении для фруктов и овощей. Дело в том, что яблоки лучше сохраняются в условиях температуры от нуля до четырех градусов тепла.

Если вы создадите такие условия, то сможете оставить яблоки свежими до нескольких недель, а некоторые сорта — до нескольких месяцев. Однако помните, что яблокам нужен высокий уровень влажности, поэтому лучше держите их в пластиковых пакетах с несколькими отверстиями или в специальных контейнерах для фруктов.

Много яблок в холодильнике. Фото: Food Republic

Где еще можно держать яблоки

Дачники с опытом разрешают хранить эти фрукты в подвале, однако, он должен быть хорошо вентилируемым. Но если у вас нет возможности держать яблоки или нет погреба, можете хранить яблоки в кладовке. Однако в таком месте яблоки могут храниться до одной недели.

Хранение урожая яблок. Фото: Pixabay

Как правильно хранить яблоки

Из яблок выходит газ этилен, который ускоряет процесс созревания и порчи фруктов возле них, поэтому их лучше держать подальше от других продуктов. Следите постоянно за повреждением или признаками гниения и не мойте яблоки, пока вы не будете их есть, чтобы на них не появилась плесень от чрезмерной влаги.

Напомним, мы писали о том, когда лучше собирать яблоки поздних сортов в саду.

Раньше мы рассказывали о том, почему яблоки гниют на деревьях и как спасти урожай.

Также мы сообщали о том, куда можно девать яблоки, которые попадали с деревьев.