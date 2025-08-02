Як можна покращити врожай гнилими яблуками — поради садівникам

Людина, яка тримає гниле яблуко на дереві. Фото: Decorexpro

Не обов’язково одразу ж викидати яблука, які згнили, оскільки в них є багато користі, тому краще їх використати на городі. Досвідчені дачники розповіли, що можна корисного зробити з гнилих фруктів, щоб принести користь своєму майбутньому врожаю на ділянці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Приготування компосту

Дачники з досвідом кажуть, що яблука, які вже стали гнилими, можна відправити на компост. У такому випадку вони будуть повільно розкладатися, тим самим, віддаючи ґрунту велику кількість поживних елементів

Але у такому випадку варто чергувати гнилі яблука з іншими органічними компонентами, з дрібними гілками і картоном.

Опалі гнилі яблука на землі. Фото: Medium

Приготування добрива

Ще такі "відходи" можна використати на миттєве підживлення рослин на городі. Для цього вам потрібно дрібно порізати гнилі яблука та залити їх водою, а щоб добриво було ефективнішим, додайте туди ще кропиви або іншої трави. Щоб правильно приготувати суміш, візьміть такі інгредієнти, як:

Гнилі яблука — дві частини

Зелень — одна частина

Вода — три частини + шість-сім частин для розбавлення

Змішайте ці інгредієнти та залиште суміш настоятися на п’ять-сім днів, а потім процідіть її та додайте ще води. Поливайте рослини під корінь, щоб вони давали кращий врожай.

Утеплення грядок і підживлення дерев з кущами

Гнилі фрукти можна закопувати під грушею, абрикосом, вишнею, смородиною і аґрусом. А ще можна утеплювати грядки, особливо якщо яблука лише частково гнилі.

Зіпсовані яблука на траві. Фото: Pixabay

Залучення ос і комах

Річ у тім, що гнилі яблука пахнуть бродінням, а це привертає увагу певних видів комах, зокрема ос. Просто покладіть навколо плодових дерев кілька зіпсованих яблук, щоб частина шкідників спочатку летіла до них. Так можна уникнути втрати врожаю через шкідників.

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