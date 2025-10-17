Что делать со старым кошельком - 3 ритуала для финансового благополучия

Мужчина держит в руке кошелек. Фото: Freepik

Выбрасывать старый кошелек в мусорку — плохая примета. Считается, что вместе с ним можно лишиться финансовой удачи. Но есть способы попрощаться с аксессуаром правильно.

Новини.LIVE рассказывает, как с помощью трех простых ритуалов очистить энергию и привлечь благополучие.

Почему нельзя просто выбрасывать кошелек

Кошелек с годами накапливает финансовую энергию — как положительную, так и отрицательную. Грязный, дырявый или потертый аксессуар символизирует усталость энергии денег. Однако просто выбросить его — значит "закрыть" канал благосостояния. Поэтому стоит провести очищение.

Очищение огнем

Лучший день — осеннее равноденствие или период убывающей Луны.

Выньте все купюры, монеты, чеки.

Заверните кошелек в черную ткань, приговаривая: "Неудачи сгорают, благосостояние возвращается".

Сожгите подальше от дома, а пепел закопайте.

Такой ритуал поможет "сжечь" старые неурядицы и открыть путь к новым финансовым возможностям.

Возвращение земли

Если не хотите жечь кошелек — закопайте его.

Выберите спокойное место в парке или лесу. Положите внутрь одну монету — как символ благодарности. Проговорите: "Земля забирает старое, притягивает новое" и закопайте на 30 см.

Ритуал для "счастливого" кошелька

Если кошелек ассоциируется с удачей, не уничтожайте его:

Положите внутрь купюру и спрячьте дома.

Возьмите старый и новый кошельки, трижды проведите ими над свечой со словами: "Удача переходит, богатство растет".

Это поможет передать положительную энергию новому аксессуару.

