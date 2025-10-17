Что делать со старым кошельком - 3 ритуала для финансового благополучия

Не выбрасывай старый кошелек — сделай это, чтобы умножить деньги
Выбрасывать старый кошелек в мусорку — плохая примета. Считается, что вместе с ним можно лишиться финансовой удачи. Но есть способы попрощаться с аксессуаром правильно.
Новини.LIVE рассказывает, как с помощью трех простых ритуалов очистить энергию и привлечь благополучие.
Почему нельзя просто выбрасывать кошелек
Кошелек с годами накапливает финансовую энергию — как положительную, так и отрицательную. Грязный, дырявый или потертый аксессуар символизирует усталость энергии денег. Однако просто выбросить его — значит "закрыть" канал благосостояния. Поэтому стоит провести очищение.
Очищение огнем
- Лучший день — осеннее равноденствие или период убывающей Луны.
- Выньте все купюры, монеты, чеки.
- Заверните кошелек в черную ткань, приговаривая: "Неудачи сгорают, благосостояние возвращается".
- Сожгите подальше от дома, а пепел закопайте.
Такой ритуал поможет "сжечь" старые неурядицы и открыть путь к новым финансовым возможностям.
Возвращение земли
Если не хотите жечь кошелек — закопайте его.
- Выберите спокойное место в парке или лесу.
- Положите внутрь одну монету — как символ благодарности.
- Проговорите: "Земля забирает старое, притягивает новое" и закопайте на 30 см.
Ритуал для "счастливого" кошелька
Если кошелек ассоциируется с удачей, не уничтожайте его:
- Положите внутрь купюру и спрячьте дома.
- Возьмите старый и новый кошельки, трижды проведите ими над свечой со словами: "Удача переходит, богатство растет".
Это поможет передать положительную энергию новому аксессуару.
