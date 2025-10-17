Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Не выбрасывай старый кошелек — сделай это, чтобы умножить деньги

Не выбрасывай старый кошелек — сделай это, чтобы умножить деньги

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 11:01
обновлено: 11:01
Что делать со старым кошельком - 3 ритуала для финансового благополучия
Мужчина держит в руке кошелек. Фото: Freepik

Выбрасывать старый кошелек в мусорку — плохая примета. Считается, что вместе с ним можно лишиться финансовой удачи. Но есть способы попрощаться с аксессуаром правильно.

Новини.LIVE рассказывает, как с помощью трех простых ритуалов очистить энергию и привлечь благополучие.

Реклама
Читайте также:

Почему нельзя просто выбрасывать кошелек

Кошелек с годами накапливает финансовую энергию — как положительную, так и отрицательную. Грязный, дырявый или потертый аксессуар символизирует усталость энергии денег. Однако просто выбросить его — значит "закрыть" канал благосостояния. Поэтому стоит провести очищение.

Очищение огнем

  • Лучший день — осеннее равноденствие или период убывающей Луны.
  • Выньте все купюры, монеты, чеки.
  • Заверните кошелек в черную ткань, приговаривая: "Неудачи сгорают, благосостояние возвращается".
  • Сожгите подальше от дома, а пепел закопайте.

Такой ритуал поможет "сжечь" старые неурядицы и открыть путь к новым финансовым возможностям.

Возвращение земли

Если не хотите жечь кошелек — закопайте его.

  1. Выберите спокойное место в парке или лесу.
  2. Положите внутрь одну монету — как символ благодарности.
  3. Проговорите: "Земля забирает старое, притягивает новое" и закопайте на 30 см.

Ритуал для "счастливого" кошелька

Если кошелек ассоциируется с удачей, не уничтожайте его:

  • Положите внутрь купюру и спрячьте дома.
  • Возьмите старый и новый кошельки, трижды проведите ими над свечой со словами: "Удача переходит, богатство растет".

Это поможет передать положительную энергию новому аксессуару.

Мы уже писали о том, какие овощи и зелень высевать под зиму.

Ранее объясняли то, чем подкормить кусты клубники осенью.

Подробнее рассказывали о том, какие цветы можно сажать в октябре в горшки.

приметы деньги советы эффективные способы удача
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации