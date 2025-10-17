Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Не викидай старий гаманець — зроби це, щоб примножити гроші

Не викидай старий гаманець — зроби це, щоб примножити гроші

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 11:01
Оновлено: 11:01
Що робити зі старим гаманцем - 3 ритуали для фінансового добробуту
Чоловік тримає в руці гаманець. Фото: Freepik

Викидати старий гаманець у смітник — погана прикмета. Вважається, що разом із ним можна позбутися фінансової удачі. Але є способи попрощатися з аксесуаром правильно.

Новини.LIVE розповідає, як за допомогою трьох простих ритуалів очистити енергію й привернути добробут.

Реклама
Читайте також:

Чому не можна просто викидати гаманець

Гаманець з роками накопичує фінансову енергію — як позитивну, так і негативну. Брудний, дірявий або потертий аксесуар символізує втому енергії грошей. Проте просто викинути його — значить "закрити" канал добробуту. Тому варто провести очищення.

Очищення вогнем

  • Найкращий день — осіннє рівнодення або період спадного Місяця.
  • Вийміть усі купюри, монети, чеки.
  • Загорніть гаманець у чорну тканину, примовляючи: "Невдачі згорають, добробут повертається".
  • Спаліть подалі від дому, а попіл закопайте.

Такий ритуал допоможе "спалити" старі негаразди й відкрити шлях до нових фінансових можливостей.

Повернення землі

Якщо не хочете палити гаманець — закопайте його.

  1. Оберіть спокійне місце в парку чи лісі.
  2. Покладіть усередину одну монету — як символ подяки.
  3. Промовте: "Земля забирає старе, притягує нове" і закопайте на 30 см.

Ритуал для "щасливого" гаманця

Якщо гаманець асоціюється з удачею, не знищуйте його:

  • Покладіть усередину купюру й сховайте вдома.
  • Візьміть старий і новий гаманці, тричі проведіть ними над свічкою зі словами: "Удача переходить, багатство зростає".

Це допоможе передати позитивну енергію новому аксесуару.

Ми вже писали про те, які овочі та зелень висівати під зиму.

Раніше пояснювали те, чим підгодувати кущі полуниці восени.

Детальніше розповідали про те, які квіти можна садити у жовтні в горщики.

прикмети гроші поради ефективні способи удача
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації