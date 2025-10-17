Що робити зі старим гаманцем - 3 ритуали для фінансового добробуту

Чоловік тримає в руці гаманець. Фото: Freepik

Викидати старий гаманець у смітник — погана прикмета. Вважається, що разом із ним можна позбутися фінансової удачі. Але є способи попрощатися з аксесуаром правильно.

Новини.LIVE розповідає, як за допомогою трьох простих ритуалів очистити енергію й привернути добробут.

Чому не можна просто викидати гаманець

Гаманець з роками накопичує фінансову енергію — як позитивну, так і негативну. Брудний, дірявий або потертий аксесуар символізує втому енергії грошей. Проте просто викинути його — значить "закрити" канал добробуту. Тому варто провести очищення.

Очищення вогнем

Найкращий день — осіннє рівнодення або період спадного Місяця.

Вийміть усі купюри, монети, чеки.

Загорніть гаманець у чорну тканину, примовляючи: "Невдачі згорають, добробут повертається".

Спаліть подалі від дому, а попіл закопайте.

Такий ритуал допоможе "спалити" старі негаразди й відкрити шлях до нових фінансових можливостей.

Повернення землі

Якщо не хочете палити гаманець — закопайте його.

Оберіть спокійне місце в парку чи лісі. Покладіть усередину одну монету — як символ подяки. Промовте: "Земля забирає старе, притягує нове" і закопайте на 30 см.

Ритуал для "щасливого" гаманця

Якщо гаманець асоціюється з удачею, не знищуйте його:

Покладіть усередину купюру й сховайте вдома.

Візьміть старий і новий гаманці, тричі проведіть ними над свічкою зі словами: "Удача переходить, багатство зростає".

Це допоможе передати позитивну енергію новому аксесуару.

