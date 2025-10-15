Чому не можна дарувати годинник - прикмети, значення та як нейтралізувати негатив

Годинник на руці в чоловіка. Фото: Pexels

Годинник вважають символом часу й змін, але не всі знають, що цей подарунок має суперечливу репутацію. У багатьох культурах він асоціюється з розлукою чи навіть нещастям.

Новини.LIVE розповідає, чому не варто дарувати годинник близьким, що означає ця прикмета та як нейтралізувати її негативне значення.

Символ завершення стосунків

За стародавнім китайським повір’ям подарований годинник "відраховує час до розлуки". Такий символ означає завершення дружби, кохання або життєвого шляху. Саме тому у Китаї ніколи не дарують годинники на весілля, день народження чи ювілей — це вважається поганим знаком.

Нагадування про плинність часу

Годинник символізує незворотність часу й швидкоплинність життя. Для деяких людей він може викликати тривогу — нагадувати про старіння, нереалізовані мрії чи втрачений час. Тому навіть без забобонів такий подарунок сприймають неоднозначно.

Як обійти прикмету

Щоб зняти негативне значення, існує простий спосіб — викупити подарунок монеткою. Людина, яка отримує годинник, віддає символічну суму — гривню чи 50 копійок. У такий спосіб подарунок перетворюється на покупку, і прикмета втрачає силу.

Коли годинник дарувати можна

Якщо людина сама попросила про такий подарунок.

Якщо годинник куплений спільно або за домовленістю.

Якщо ви вручили його з добрими словами, жартом чи приємними спогадами.

