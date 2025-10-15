Відео
Головна Дім та город Годинник як подарунок — чому це погана прикмета

Годинник як подарунок — чому це погана прикмета

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 15:01
Чому не можна дарувати годинник - прикмети, значення та як нейтралізувати негатив
Годинник на руці в чоловіка. Фото: Pexels

Годинник вважають символом часу й змін, але не всі знають, що цей подарунок має суперечливу репутацію. У багатьох культурах він асоціюється з розлукою чи навіть нещастям.

Новини.LIVE розповідає, чому не варто дарувати годинник близьким, що означає ця прикмета та як нейтралізувати її негативне значення.

Читайте також:

Символ завершення стосунків

За стародавнім китайським повір’ям подарований годинник "відраховує час до розлуки". Такий символ означає завершення дружби, кохання або життєвого шляху. Саме тому у Китаї ніколи не дарують годинники на весілля, день народження чи ювілей — це вважається поганим знаком.

Нагадування про плинність часу

Годинник символізує незворотність часу й швидкоплинність життя. Для деяких людей він може викликати тривогу — нагадувати про старіння, нереалізовані мрії чи втрачений час. Тому навіть без забобонів такий подарунок сприймають неоднозначно.

Як обійти прикмету

Щоб зняти негативне значення, існує простий спосіб — викупити подарунок монеткою. Людина, яка отримує годинник, віддає символічну суму — гривню чи 50 копійок. У такий спосіб подарунок перетворюється на покупку, і прикмета втрачає силу.

Коли годинник дарувати можна

  • Якщо людина сама попросила про такий подарунок.
  • Якщо годинник куплений спільно або за домовленістю.
  • Якщо ви вручили його з добрими словами, жартом чи приємними спогадами.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
