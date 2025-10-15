Почему нельзя дарить часы - приметы, значение и как нейтрализовать негатив

Часы в качестве подарка — почему это плохая примета
Часы считают символом времени и перемен, но не все знают, что этот подарок имеет противоречивую репутацию. Во многих культурах они ассоциируются с разлукой или даже несчастьем.
Новини.LIVE рассказывает, почему не стоит дарить часы близким, что означает эта примета и как нейтрализовать ее негативное значение.
Символ завершения отношений
По древнему китайскому поверью подаренные часы "отсчитывают время до разлуки". Такой символ означает завершение дружбы, любви или жизненного пути. Именно поэтому в Китае никогда не дарят часы на свадьбу, день рождения или юбилей — это считается плохим знаком.
Напоминание о текучести времени
Часы символизируют необратимость времени и быстротечность жизни. Для некоторых людей они могут вызывать тревогу — напоминать о старении, нереализованных мечтах или потерянном времени. Поэтому даже без суеверий такой подарок воспринимают неоднозначно.
Как обойти примету
Чтобы снять негативное значение, существует простой способ — выкупить подарок монеткой. Человек, который получает часы, отдает символическую сумму — гривну или 50 копеек. Таким образом подарок превращается в покупку, и примета теряет силу.
Когда часы дарить можно
- Если человек сам попросил о таком подарке.
- Если часы куплены совместно или по договоренности.
- Если вы вручили их с добрыми словами, шуткой или приятными воспоминаниями.
