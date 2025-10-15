Почему нельзя дарить часы - приметы, значение и как нейтрализовать негатив

Часы на руке у мужчины. Фото: Pexels

Часы считают символом времени и перемен, но не все знают, что этот подарок имеет противоречивую репутацию. Во многих культурах они ассоциируются с разлукой или даже несчастьем.

Новини.LIVE рассказывает, почему не стоит дарить часы близким, что означает эта примета и как нейтрализовать ее негативное значение.

Символ завершения отношений

По древнему китайскому поверью подаренные часы "отсчитывают время до разлуки". Такой символ означает завершение дружбы, любви или жизненного пути. Именно поэтому в Китае никогда не дарят часы на свадьбу, день рождения или юбилей — это считается плохим знаком.

Напоминание о текучести времени

Часы символизируют необратимость времени и быстротечность жизни. Для некоторых людей они могут вызывать тревогу — напоминать о старении, нереализованных мечтах или потерянном времени. Поэтому даже без суеверий такой подарок воспринимают неоднозначно.

Как обойти примету

Чтобы снять негативное значение, существует простой способ — выкупить подарок монеткой. Человек, который получает часы, отдает символическую сумму — гривну или 50 копеек. Таким образом подарок превращается в покупку, и примета теряет силу.

Когда часы дарить можно

Если человек сам попросил о таком подарке.

Если часы куплены совместно или по договоренности.

Если вы вручили их с добрыми словами, шуткой или приятными воспоминаниями.

