Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Часы в качестве подарка — почему это плохая примета

Часы в качестве подарка — почему это плохая примета

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 15:01
Почему нельзя дарить часы - приметы, значение и как нейтрализовать негатив
Часы на руке у мужчины. Фото: Pexels

Часы считают символом времени и перемен, но не все знают, что этот подарок имеет противоречивую репутацию. Во многих культурах они ассоциируются с разлукой или даже несчастьем.

Новини.LIVE рассказывает, почему не стоит дарить часы близким, что означает эта примета и как нейтрализовать ее негативное значение.

Реклама
Читайте также:

Символ завершения отношений

По древнему китайскому поверью подаренные часы "отсчитывают время до разлуки". Такой символ означает завершение дружбы, любви или жизненного пути. Именно поэтому в Китае никогда не дарят часы на свадьбу, день рождения или юбилей — это считается плохим знаком.

Напоминание о текучести времени

Часы символизируют необратимость времени и быстротечность жизни. Для некоторых людей они могут вызывать тревогу — напоминать о старении, нереализованных мечтах или потерянном времени. Поэтому даже без суеверий такой подарок воспринимают неоднозначно.

Как обойти примету

Чтобы снять негативное значение, существует простой способ — выкупить подарок монеткой. Человек, который получает часы, отдает символическую сумму — гривну или 50 копеек. Таким образом подарок превращается в покупку, и примета теряет силу.

Когда часы дарить можно

  • Если человек сам попросил о таком подарке.
  • Если часы куплены совместно или по договоренности.
  • Если вы вручили их с добрыми словами, шуткой или приятными воспоминаниями.

Мы уже писали о том, почему нельзя делиться рассадой до посадки.

Ранее сообщалось о том, какие овощи лучше всего сажать рядом с чесноком, чтобы повысить урожайность.

Также мы объясняли то, как правильно подготовить грядку для озимого чеснока.

приметы советы народные приметы часы подарок
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации