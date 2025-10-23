Как обрабатывать сидераты осенью - когда косить, как заворачивать и оставлять под мульчу

Сидераты растут на огороде. Фото: Pixabay

Осенью грядки часто укрываются зеленым ковром фацелии, горчицы или вики — это сидераты, которые насыщают почву питательными веществами. Чтобы сохранить их пользу, важно правильно определить момент скашивания и способ обработки.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно обращаться с сидератами осенью, чтобы почва стала еще более плодородной к весне.

Когда косить сидераты

Лучший момент — фаза бутонизации или начало цветения. В это время растения накапливают больше всего белков и углеводов. Если опоздать, стебли грубеют и во время перегнивания "вытягивают" азот из почвы.

Фацелия — 40-45 дней после всходов.

Вика — 50-60 дней.

Горчицу лучше косить до появления семян.

Если ожидаются дожди или резкое похолодание — скосите чуть раньше, чтобы зелень успела подсохнуть и частично разложиться до морозов.

Как использовать срезанную зелень

Скошенную массу можно:

оставить как мульчу — укройте грядки слоем зеленой массы 3-5 см, чтобы удержать влагу и защитить землю от вымерзания;

завернуть неглубоко в почву — на 3-5 см, не переворачивая пласт, чтобы сохранить микрофлору;

оставить на зиму — культуры, например рожь, вика или фацелия, образуют естественный компост и защитят землю от эрозии.

Чтобы ускорить разложение, опытные огородники советуют обработать сидераты ЭМ-препаратом — например, "Байкал" или "Сяйво". К весне зеленая масса превратится в плодородный слой, готовый к новым посевам.

