Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Не спешите перекапывать — что делать с сидератами осенью

Не спешите перекапывать — что делать с сидератами осенью

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 18:58
обновлено: 17:08
Как обрабатывать сидераты осенью - когда косить, как заворачивать и оставлять под мульчу
Сидераты растут на огороде. Фото: Pixabay

Осенью грядки часто укрываются зеленым ковром фацелии, горчицы или вики — это сидераты, которые насыщают почву питательными веществами. Чтобы сохранить их пользу, важно правильно определить момент скашивания и способ обработки.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно обращаться с сидератами осенью, чтобы почва стала еще более плодородной к весне.

Реклама
Читайте также:

Когда косить сидераты

Лучший момент — фаза бутонизации или начало цветения. В это время растения накапливают больше всего белков и углеводов. Если опоздать, стебли грубеют и во время перегнивания "вытягивают" азот из почвы.

  • Фацелия — 40-45 дней после всходов.
  • Вика — 50-60 дней.
  • Горчицу лучше косить до появления семян.

Если ожидаются дожди или резкое похолодание — скосите чуть раньше, чтобы зелень успела подсохнуть и частично разложиться до морозов.

Как использовать срезанную зелень

Скошенную массу можно:

  • оставить как мульчу — укройте грядки слоем зеленой массы 3-5 см, чтобы удержать влагу и защитить землю от вымерзания;
  • завернуть неглубоко в почву — на 3-5 см, не переворачивая пласт, чтобы сохранить микрофлору;
  • оставить на зиму — культуры, например рожь, вика или фацелия, образуют естественный компост и защитят землю от эрозии.

Чтобы ускорить разложение, опытные огородники советуют обработать сидераты ЭМ-препаратом — например, "Байкал" или "Сяйво". К весне зеленая масса превратится в плодородный слой, готовый к новым посевам.

Мы объясняли то, как сделать, чтобы хризантемы цвели дольше и оставались яркими всю осень.

Также рассказывали о том, каких ошибок избегать, чтобы мульчирование принесло пользу, а не потерю урожая.

Ранее сообщалось о том, как навсегда вывести портулак с огорода.

советы огород сад эффективные способы сидерат
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации