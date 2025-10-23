Відео
Україна
Дім та город Не спішіть перекопувати — що робити із сидератами восени

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 18:58
Оновлено: 17:08
Як обробляти сидерати восени - коли косити, як загортати та залишати під мульчу
Сидерати ростуть на городі. Фото: Pixabay

Восени грядки часто вкриваються зеленим килимом фацелії, гірчиці чи вики — це сидерати, які насичують ґрунт поживними речовинами. Щоб зберегти їхню користь, важливо правильно визначити момент скошування та спосіб обробки.

Новини.LIVE розповідає, як правильно поводитись із сидератами восени, щоб ґрунт став ще родючішим до весни.

Читайте також:

Коли косити сидерати

Найкращий момент — фаза бутонізації або початок цвітіння. У цей час рослини накопичують найбільше білків і вуглеводів. Якщо запізнитись, стебла грубішають і під час перегнивання "витягують" азот із ґрунту.

  • Фацелія — 40-45 днів після сходів.
  • Вика — 50-60 днів.
  • Гірчицю краще косити до появи насіння.

Якщо очікуються дощі або різке похолодання — скосіть трохи раніше, щоб зелень встигла підсохнути й частково розкластися до морозів.

Як використати зрізану зелень

Скошену масу можна:

  • залишити як мульчу — укрийте грядки шаром зеленої маси 3-5 см, щоб утримати вологу та захистити землю від вимерзання;
  • загорнути неглибоко в ґрунт — на 3-5 см, не перевертаючи пласт, щоб зберегти мікрофлору;
  • залишити на зиму — культури, як-от жито, вика чи фацелія, утворять природний компост і захистять землю від ерозії.

Щоб прискорити розкладання, досвідчені городники радять обробити сидерати ЕМ-препаратом — наприклад, "Байкал" або "Сяйво". До весни зелена маса перетвориться на родючий шар, готовий до нових посівів.

Ми пояснювали те, як зробити, щоб хризантеми цвіли довше й залишалися яскравими всю осінь.

Також розповідали про те, яких помилок уникати, щоб мульчування принесло користь, а не втрату врожаю.

Раніше повідомлялося про те, як назавжди вивести портулак з городу.

поради город сад ефективні способи сидерат
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
